„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, l-a comparat pe Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, cu celebrul Harry Potter.

La conferința de presă premergătoare partidei, Luis Enrique a abordat mai multe subiecte.

Antrenorul lui PSG a fost întrebat și despre Pedri, fostul său elev de la naționala Spaniei.

Luis Enrique: „Pedri e Harry Potter”

Enrique l-a lăudat pe mijlocașul Barcelonei și l-a comparat cu celebrul personaj sl benzilor desenate și al seriei de filme, Harry Potter.

„Cred că Pedri mă cunoaște bine și știe foarte bine ce făceam în echipa națională. Pentru mine, Pedri este, fără îndoială, «Harry Potter». Sper să nu vină mâine (n.r. azi) cu bagheta magică” , spus Enrique la conferința de presă.

„Vom face tot posibilul să ne asigurăm că participă cât mai puțin posibil la faze, dar cu siguranță va participa, pentru că Barcelona nu înseamnă doar Pedri. Mai este Frenkie de Jong la mijlocul terenului, este Cubarsí în apărare, Lamine Yamal în atac”, a mai adăugat Enrique.

Gest superb făcut de Barcelona și PSG pentru Fundația Xana

Enrique a vorbit și despre întoarcerea sa la Barcelona, dar a ținut să-i mulțumească președintelui clubului PSG pentru un gest special:

„În primul rând, aș dori să-i mulțumesc președintelui pentru acest gest minunat de a plasa numele «Fundației Xana» pe tricoul lui Paris Saint-Germain, mâine, la meciul cu Barcelona.

Pentru noi, ca instituție, este un gest cu totul special. Ar trebui să existe acest spațiu pentru vizibilitate.

Să continuăm să ajutăm familiile și copiii. Este un moment foarte special pentru noi. Nu vom uita niciodată acest gest. Aș dori să-i mulțumesc din nou președintelui”.

Și FC Barcelona a anunțat că tricourile pe care jucătorii Barça le vor purta în timpul meciului de miercuri împotriva PSG vor fi scoase la licitație, iar fondurile strânse vor fi donate programului „Polseres Blaugrana” al Fundației Barça, care are ca scop să dea o mână de ajutor copiilor și adolescenților cu boli grave, care sunt spitalizați pe o perioadă lungă.

O parte din fondurile strânse de Barcelona vor fi donate în mod specific Fundației Xana.

Luis Enrique: „Barcelona este casa mea”

Cât despre întoarcerea la Barcelona, fostul jucător și tehnician al catalanilor a afirmat:

„Este întotdeauna minunat să fiu la Barcelona pentru că este casa mea. Acesta este locul unde am trăit cea mai bună parte a carierei mele ca jucător și ca antrenor. Este întotdeauna special să fiu la Barcelona.

Barcelona este orașul meu, casa mea. Am fost aici timp de 8 ani ca jucător și căpitan și am fost și antrenor timp de câțiva ani. Nu pot spune niciun lucru negativ despre Barcelona. Le voi fi recunoscător pentru totdeauna.

Când mă întorc la Barcelona, ​​găsesc mulți oameni care mă iubesc, iar acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am dobândit în cariera mea: dragostea fanilor”, a concluzionat Enrique.

19 trofee a câștigat Enrique la Barcelona (10 ca jucător, 9 ca antrenor)

Luis Enrique, laude pentru Hansi Flick

Antrenorul campioanei Europei a vorbit la superlativ și despre Hansi Flick, cel pe care l-a lăudat pentru noua identitate adusă Barcelonei.

„Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că am iubit această echipă condusă de Flick încă de la început, pentru că a readus în viață ideea fotbalistică ce caracterizează Barcelona.

Este un antrenor care nu se eschivează și nu își asumă riscuri inutile, ci atacă, folosește jucători cu caracter ofensiv, știe foarte bine cum să se apere și oferă un fotbal de foarte înalt nivel, adaptându-se la toate situațiile din cadrul meciului. Este o echipă pe care o urmăresc cu drag”.

În final, Enrique le-a reamintit tuturor că este în continuare un „socio”, care urmărește toate meciurile Barcelonei.

„Știți că sunt «socio» (membru de club), sunt fan și urmăresc toate meciurile Barcelonei și este o echipă pe care o urmăresc cu drag pentru că îmi place foarte mult ”, a încheiat el.

