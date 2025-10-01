Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație

Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.

„Briliantul” și-a creat acolo propria academie de fotbal și a dat peste cap antrenamentele mai multor echipe de rugby.

Mutu și asociatul său, Paul Nicolau „Pescobar”, au deschis „Academia Adrian Mutu”, printr-o investiție de 1,5 milioane de euro, însă acum ar fi apărut nereguli legate de funcționarea centrului sportiv.

Adrian Mutu, stăpân pe un teren de fotbal al statului

Fostul atacant a intrat în posesia unui teren din Complexul Cultural Sportiv Studențesc, aflat în zona Tei din București, fără licitație publică.

Acesta ar fi încheiat doar un simplu contract de asociere pentru prestări servicii cu complexul aflat în subordinea Ministerului Muncii, care ar fi evitat astfel licitația, informează buletin.de/bucuresti.

Respectivul teren poate fi utilizat de toate echipele care au contract pentru acesta, fiind un bun public.

În realitate însă, Adrian Mutu ar fi cel care face programul atât pentru echipele sale, cărora le acordă cele mai bune sloturi, între 17:00 și 20:00, dar și pentru echipele de rugby CSM București și Sportul Studențesc, care pot utiliza terenul abia după ora 20:00.

Mai mult, un alt club, GFP, care se antrena acolo de aproape cinci ani, ar fi fost înlăturat complet.

Reorganizarea terenului ridică și probleme de siguranță

Terenul a fost regândit ulterior, după ce „Briliantul” și-a luat angajamentul că va reface suprafața.

La acel moment, terenul avea gazon natural și putea fi folosit atât pentru rugby, cât și pentru fotbal.

Acum, cei doi asociați au montat gazon artificial, dar liniile au fost trasate doar pentru fotbal, în ciuda promisiunii lui Mutu că va trasa și liniile pentru rugby, deși au trecut câteva luni de când lucrările au luat sfârșit, mai transmite sursa citată.

Totodată, după refacerea terenului, vestiarele au fost amplasate la 2,5 metri de marginea terenului, conform regulamentelor de siguranță pentru fotbal, nu și celor pentru rugby.

