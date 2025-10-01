Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Adrian Mutu foto: instagram.com
Diverse

Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 15:31
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 15:33
  • Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.
  • „Briliantul” și-a creat acolo propria academie de fotbal și a dat peste cap antrenamentele mai multor echipe de rugby.

Mutu și asociatul său, Paul Nicolau „Pescobar”, au deschis „Academia Adrian Mutu”, printr-o investiție de 1,5 milioane de euro, însă acum ar fi apărut nereguli legate de funcționarea centrului sportiv.

Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral”
Citește și
Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral”
Citește mai mult
Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral”

Adrian Mutu, stăpân pe un teren de fotbal al statului

Fostul atacant a intrat în posesia unui teren din Complexul Cultural Sportiv Studențesc, aflat în zona Tei din București, fără licitație publică.

Acesta ar fi încheiat doar un simplu contract de asociere pentru prestări servicii cu complexul aflat în subordinea Ministerului Muncii, care ar fi evitat astfel licitația, informează buletin.de/bucuresti.

Respectivul teren poate fi utilizat de toate echipele care au contract pentru acesta, fiind un bun public.

În realitate însă, Adrian Mutu ar fi cel care face programul atât pentru echipele sale, cărora le acordă cele mai bune sloturi, între 17:00 și 20:00, dar și pentru echipele de rugby CSM București și Sportul Studențesc, care pot utiliza terenul abia după ora 20:00.

Mai mult, un alt club, GFP, care se antrena acolo de aproape cinci ani, ar fi fost înlăturat complet.

Reorganizarea terenului ridică și probleme de siguranță

Terenul a fost regândit ulterior, după ce „Briliantul” și-a luat angajamentul că va reface suprafața.

La acel moment, terenul avea gazon natural și putea fi folosit atât pentru rugby, cât și pentru fotbal.

Acum, cei doi asociați au montat gazon artificial, dar liniile au fost trasate doar pentru fotbal, în ciuda promisiunii lui Mutu că va trasa și liniile pentru rugby, deși au trecut câteva luni de când lucrările au luat sfârșit, mai transmite sursa citată.

Totodată, după refacerea terenului, vestiarele au fost amplasate la 2,5 metri de marginea terenului, conform regulamentelor de siguranță pentru fotbal, nu și celor pentru rugby.

Citește și

„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus , cel mai bine plătit din NHL
Hochei
14:38
Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus, cel mai bine plătit din NHL
Citește mai mult
Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus , cel mai bine plătit din NHL

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
adrian mutu academie teren de fotbal complexul cultural sportiv studentesc paul nicolau
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share