Presiune maximă anti-Israel Mai multe țări s-au unit cerând excluderea la UEFA.  Mesaje furibunde în Ligă. De ce întârzie pedeapsa

Israel, atacat în Liga Campionilor din cauza distrugerii Gaza. Federații importante, ca Spania sau Anglia, vor suspendarea federației de la Tel Aviv. Dar ceva a convins UEFA să amâne o decizie radicală.

Tot mai multe meciuri cu mesaje de susținere a Palestinei și de combatere a Israelului.

Banner în Liga Campionilor: „Umanitatea și-a pierdut conștiința în Gaza”

UEFA s-a poziționat asupra războiului din Orientul Mijlociu odată cu mesajele afișate pe teren, la Supercupa Europei: „Stop uciderii copiilor” și „Stop uciderii civililor”. Legate de conflictul din Gaza, unde au murit peste 65.000 de palestinieni în ultimii doi ani.

Înaintea duelului Galatasaray - Liverpool (1-0), în Champions League, fanii turci au împânzit peluza cu bannere. Toate, apeluri la sprijinirea cauzei palestiniene. Unul mai dur ca altul.

Mesaj pe Ali Sami Yen, la Istanbul: „Palestina liberă” Foto: Imago

„Genocidul palestinian”, „Palestina liberă”, „Umanitatea și-a pierdut conștiința în Gaza”, „Lăsați copiii din Gaza să trăiască!” și „Dacă Ierusalimul este liber, lumea e captivă”.

Spania, Anglia, Turcia și Norvegia contra Israel. UEFA, pas înapoi după planul lui Trump

Pe acest fond tensionat, mai multe federații continentale, inclusiv Spania, Turcia, Norvegia și Anglia, solicită la UEFA suspendarea Israelului, potrivit RMC Sport.

Numai că UEFA a făcut un pas înapoi tocmai când părea gata să ia o decizie extremă în Comitetul Executiv.

Planul propus de Donald Trump pentru încetarea războiului și reconstruirea Gaza la întâlnirea de luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu a convins UEFA să amâne votul iminent ComEx asupra acestui subiect.

Reuniunea Trump - Netanyahu, la Casa Albă Foto: Imago

Așteptând aplicarea scenariului președintelui SUA, federația de la Tel Aviv (IFA) poate să scape încă o dată de o hotărâre radicală. Și Maccabi Tel Aviv să joace joi în Europa League, cu Dinamo Zagreb, la Backa Topola (Serbia).

Oricum, naționala alb-albastră e protejată de FIFA și ar putea continua preliminariile CM 2026 chiar dacă UEFA ar suspenda-o!

Israel atacă Reebok. Amenință cu tribunalul

Profitând că a ieșit deocamdată de sub radarul UEFA, forul israelian a reacționat cu furie împotriva Reebok.

A amenințat că se va opri la tribunal, după ce compania americană a cerut îndepărtarea siglei sale de pe echipamentul tuturor selecționatelor israeliene.

IFA nu vrea să rezilieze contractul fără ca Reebok să plătească despăgubiri. Și refuză încetarea acestui acord până când nu va găsi alt sponsor: „Unul mai corect și mai curajos”.

Regretăm că Reebok a preferat să cedeze amenințărilor cu boicotul care sunt complet irelevante Reacția federației israeliene

