Tot mai aproape de despărțire Cât speră Barcelona să ia pe mijlocașul crescut de club, care și-a pierdut locul în 11-le de start

Marc Casado (22 de ani), mijlocaș crescut de Barcelona în academia La Masia, ar putea pleca de pe Camp Nou în această vară.

Al-Hilal insistă pentru transferul său, însă fotbalistul încă nu este convins de o mutare în Arabia Saudită.

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Oferta ar fi foarte avantajoasă din punct de vedere financiar, dar fotbalist analizează încă dacă pasul spre Saudi Pro League este unul bun și din punct de vedere sportiv.

Marc Casado nu știe dacă să accepte oferta lui Al-Hilal sau să rămână în Europa

Barcelona ia în calcul vânzarea lui Casado după un sezon în care a jucat puțin.

În sezonul anterior, Marc Casado a bifat 1.397 de minute în 34 de meciuri pentru Barcelona. Mijlocașul a fost titular doar 15 ori, iar în alte 19 partide a intrat pe parcurs.

Situația ar putea deveni și mai complicată pentru el în următoarea stagiune, în condițiile în care Hansi Flick îi va avea la dispoziție pe Gavi și Marc Bernal la capacitate maximă, după accidentările suferite.

Clubul și jucătorul ar fi ajuns deja la concluzia că o despărțire poate fi cea mai bună soluție, iar în ultimele zile, mijlocașul ar fi devenit totuși mai deschis la un transfer în Arabia Saudită, conform marca.com.

18 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului defensiv, conform Transfermarkt. Spaniolul a jucat 75 de meciuri pentru formația catalană, în care a reușit un gol și șapte pase decisive

Barcelona speră să obțină în jur de 30 de milioane de euro, sumă care ar putea include o parte fixă și bonusuri.

Al-Hilal nu este singura opțiune pentru Casado. AC Milan a analizat situația mijlocașului, iar Atletico Madrid a fost interesată la începutul perioadei de mercato.

Barcelona ar prefera să rezolve situația cât mai repede, înainte ca echipa să revină la antrenamente pe 13 iulie.

Al-Hilal are un lot puternic, cu mai mulți jucători trecuți prin campionate importante din Europa:

Karim Benzema (38 de ani): atacant francez, fost star la Real Madrid și câștigător al Balonului de Aur.

Ruben Neves (29 de ani): mijlocaș defensiv portughez, trecut pe la FC Porto și Wolverhampton

Theo Hernandez (28 de ani): fundaș stânga francez, format la Atletico Madrid și trecut pe la Real Madrid, Real Sociedad și AC Milan

Darwin Nunez (27 de ani): atacant uruguayan, fost jucător la Almeria, Benfica și Liverpool.

Malcom (29 de ani): extremă braziliană, care a jucat în trecut la Bordeaux, Barcelona și Zenit

Sergej Milinkovic-Savic (31 de ani): mijlocaș sârb, cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Lazio, unde a fost unul dintre cei mai buni mijlocași din Serie A.

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