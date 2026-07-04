I-a crescut pulsul lui Ronaldo  Cum a trăit Cristiano thrillerul contra Croației, din 16-imile CM. Câte bătăi pe minut avea când se pregătea să execute 11 metri +12 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

I-a crescut pulsul lui Ronaldo Cum a trăit Cristiano thrillerul contra Croației, din 16-imile CM. Câte bătăi pe minut avea când se pregătea să execute 11 metri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 15:00
  • Compania WHOOP a publicat datele referitoare la ritmul cardiac al lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), înregistrate în timpul meciului Portugalia – Croația, 2-1.
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A fost nebunie la Toronto în meciul din 16-imile Cupei Mondiale, dovadă și pulsul lui Cristiano Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo, puls de 157 bpm după golul egalizator cu Croația

Condusă cu 1-0, după golul marcat de Perisic în minutul 53, Portugalia a obținut un penalty, acordat cu ajutorul VAR.

Renato Veiga a fost busculat în careu, iar „centralul” partidei a arătat punctul de la 11 metri, după ce a revăzut faza. Era minutul 68. Cristiano Ronaldo a transformat și a marcat primul său gol din fazele eliminatorii la Cupa Mondială.

Potrivit datelor furnizate de compania WHOOP, la care CR7 este ambasador global, starul portughez a avut 144 de bătăi pe minut în timp ce se pregătea să execute lovitura și 157 după ce a transformat.

Ronaldo n-a terminat meciul pe teren. A fost schimbat în minutul 81 cu Ruben Neves. Cu toate acestea, Portugalia a dat lovitura în prelungiri prin Goncalo Ramos.

Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator
Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator

Galerie foto (12 imagini)

Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației. Fotografii: capturi TV Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației
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În acel moment, pulsul lui Ronaldo a ajuns la 134 bpm. Selecționata antrenată de Roberto Martinez a trăit periculos finalul meciului.

Gvardiol a împins mingea în poartă pentru 2-2, însă reușita jucătorului de la Manchester City a fost anulată pe motiv de ofsaid în construcția fazei.

După ce arbitrul a pus în sfârșit capăt meciului, ritmul cardiac al lui Cristiano arăta 141 bpm.

După duelul cu Croația, Portugalia se pregătește pentru meciul de gală cu Spania. Partida este programată luni, cu începere de la ora 22:00 (ora României) și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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