I-a crescut pulsul lui Ronaldo Cum a trăit Cristiano thrillerul contra Croației, din 16-imile CM. Câte bătăi pe minut avea când se pregătea să execute 11 metri

Compania WHOOP a publicat datele referitoare la ritmul cardiac al lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), înregistrate în timpul meciului Portugalia – Croația, 2-1.

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A fost nebunie la Toronto în meciul din 16-imile Cupei Mondiale, dovadă și pulsul lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, puls de 157 bpm după golul egalizator cu Croația

Condusă cu 1-0, după golul marcat de Perisic în minutul 53, Portugalia a obținut un penalty, acordat cu ajutorul VAR.

Renato Veiga a fost busculat în careu, iar „centralul” partidei a arătat punctul de la 11 metri, după ce a revăzut faza. Era minutul 68. Cristiano Ronaldo a transformat și a marcat primul său gol din fazele eliminatorii la Cupa Mondială.

Potrivit datelor furnizate de compania WHOOP, la care CR7 este ambasador global, starul portughez a avut 144 de bătăi pe minut în timp ce se pregătea să execute lovitura și 157 după ce a transformat.

Ronaldo n-a terminat meciul pe teren. A fost schimbat în minutul 81 cu Ruben Neves. Cu toate acestea, Portugalia a dat lovitura în prelungiri prin Goncalo Ramos.

În acel moment, pulsul lui Ronaldo a ajuns la 134 bpm. Selecționata antrenată de Roberto Martinez a trăit periculos finalul meciului.

Gvardiol a împins mingea în poartă pentru 2-2, însă reușita jucătorului de la Manchester City a fost anulată pe motiv de ofsaid în construcția fazei.

După ce arbitrul a pus în sfârșit capăt meciului, ritmul cardiac al lui Cristiano arăta 141 bpm.

Goal nine hundred and seventy six and the Portuguese dream lives on.



No one’s heart beats like his:

Penalty prep: 144 bpm@cristiano goal: 157 bpm

Go-ahead goal: 134 bpm

Win secured: 141 bpm pic.twitter.com/hsYUGHwALt — WHOOP (@WHOOP) July 3, 2026

După duelul cu Croația, Portugalia se pregătește pentru meciul de gală cu Spania. Partida este programată luni, cu începere de la ora 22:00 (ora României) și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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