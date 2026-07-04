Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre tinerii care au impresionat în cantonamentul campioanei din Olanda.

Oficialul roș-albaștrilor i-a remarcat în special pe Rareș Andrei și David Avram, doi jucători de doar 16 ani, luați de FCSB în pregătirea echipei mari.

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FCSB se află în Olanda, unde are programate două meciuri amicale înaintea noului sezon. Roș-albaștrii vor juca pe 5 iulie cu Royale Union Saint-Gilloise, de la ora 14:00, iar pe 8 iulie vor întâlni Al Jazira, formația antrenată de Cosmin Olăroiu, de la ora 18:00.

Mihai Stoica, impresionat de un puști de 16 ani din cantonamentul FCSB: „Are niște date greu de crezut”

Înaintea primului test al verii, Mihai Stoica a fost întrebat despre tinerii care au făcut deplasarea alături de lotul de seniori.

„Rareș Andrei se prezintă excepțional. De regulă, când ai portari foarte tineri, la jocuri, când contează rezultatul, fotbaliștii spun să nu-l bagi pe ăsta în poartă, că ia goluri ușor.

Am avut mereu portari tineri cu noi, al patrulea portar. La Rareș nu se vede nimic, chiar e un copil deosebit”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Cel mai mult l-a impresionat însă David Avram, un atacant central, despre care a spus că „GPS-ul arată niște date aproape greu de crezut”

De regulă, copiii nu pot alerga la nivelul seniorilor. David Avram nu doar că la fiecare antrenament are cea mai mare distanță parcursă, dar are o distanță mai mare cam cu un kilometru față de al doilea. L-am întrebat pe Thomas Neubert: «E vreo problemă? Îi pui GPS-ul mai repede, de la hotel? Cum se poate să facă o asemenea distanță în plus?» Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica a explicat că David Avram are un profil interesant pentru un atacant central.

„Deși e foarte înalt și e atacant, număr 9, are și chestia asta de maratonist. Aleargă foarte mult, se deplasează foarte mult, se demarcă pe toată lățimea terenului și e un copil în care avem mari speranțe.

El nu va mai lipsi din programul primei echipe, chiar dacă are doar 16 ani și câteva luni”, a mai spus Mihai Stoica.

David Avram și Robert Toth, în meciul FCSB - Rapid București, din finala Ligii Elitelor U16. Foto: Sport Pictures

David Avram a debutat deja în Superliga, pe 18 mai, în meciul cu Hermannstadt, pierdut de roș-albaștri cu 2-0. Atacantul a fost introdus pe final și a jucat 6 minute.

FOTO. FCSB, la plecarea în cantonament

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