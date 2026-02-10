Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal  Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului
Lamine Yamal
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 15:43
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 15:43
  • Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre viața pe care o are în afara terenului.
  • În ciuda ascensiunii sale foarte rapide, spaniolul încearcă să ducă o viață normală.

Lamine Yamal a debutat la Barcelona în 2023, într-o partidă din Liga Campionilor cu Royal Antwerp, scor 5-0, la doar 16 ani.

Doi ani și jumătate mai târziu, Yamal este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume, fiind un jucător indispensabil pentru Barcelona și naționala Spaniei.

Lamine Yamal: „Fac ceea ce face orice puști de 18 ani”

În ciuda celebrității sale, Lamine Yamal încearcă să ducă o viață normală, adecvată pentru vârsta pe care o are (18 ani).

„Fac ceea ce face orice puști de 18 ani: stau cu prietenii, am grijă de fratele meu, mă joc pe PlayStation, ies la o plimbare… lucruri de genul acesta.

Încerc să fiu cu prietenii mei și să-mi trăiesc viața. Încerc să nu mă concentrez doar pe fotbal, să nu fiu tot timpul axat pe meci, nici să stau mereu să văd videoclipuri cu fundașul lateral împotriva căruia voi juca, nimic de genul acesta”, a declarat Lamine Yamal într-un interviu acordat pentru ESPN, citat de marca.com.

200 de milioane de euro
este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Lamine Yamal a continuat: „Încerc să mă bucur de fiecare zi, iar în momentul în care sunt pe teren să dau tot ce am mai bun. Când ies de pe teren vreau să mă deconectez cât mai mult de fotbal”.

Întrebat ce ar face dacă ar fi invizibil pentru o zi, starul Barcelonei a răspuns: „Mai întâi aș ieși să iau micul dejun la o terasă.

După-amiaza aș juca un meci de fotbal într-un parc. Și apoi aș ieși la plimbare cu bicicleta sau cu trotinetele împreună cu prietenii mei. Lucruri normale”.

Lamine Yamal: „Adevărul e că am renunțat”

Lamine Yamal nu reușește nici acum să gătească, deși a încercat de multe ori.

„Adevărul e că am renunțat, pentru că nu era de mine. Eram foarte slab, foarte slab. Pot să fac niște nuggets cu cartofi, cel mult”.

Când eram mic nu aveam posibilitatea să cumpărăm PlayStation sau Nintendo. Așa că ne jucam cu prietenii mei în curte cu cărți Pokemon, care costau un euro Lamine Yamal, jucător la Barcelona

Starul Barcelonei are și un mare obiectiv:

„Mai e mult până la Mondial, dar entuziasmul este același ca al tuturor spaniolilor. Vrem să câștigăm și să dăm totul pentru țară”.

Spania a reușit calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente face parte din grupa H, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită.

30 de meciuri
și 15 goluri a reușit Lamine Yamal în acest sezon pentru Barcelona. A oferit și 13 pase decisive

De când evoluează pentru echipa mare a Barcelonei, Lamine Yamal a bifat 136 de apariții, a marcat 40 de goluri și a oferit 47 de pase decisive.

Trofeele câștigate de Lamine Yamal până acum:

  • 2X La Liga (2023, 2025)
  • 1X EURO (2024)
  • 1X Cupa Spaniei (2025)
  • 2X Supercupa Spaniei (2025, 2026)

Pentru echipa antrenată de Hansi Flick urmează duelul cu Atletico Madrid de joi, din semifinalele Cupei Spaniei, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

fc barcelona la liga lamine yamal
