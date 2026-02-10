Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat

În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg.

În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.

Înainte de meciul dintre Koln și Wolfsburg de pe 30 ianuarie, din etapa 20 din Bundesliga, Pascal Kaiser l-a cerut în căsătorie pe Moritz, partenerul său.

Acesta a acceptat, iar cei doi au fost aplaudați de fanii prezenți în tribunele stadionului din Koln.

Pascal Kaiser, agresat de trei bărbați

La aproximativ o săptămână după ce Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul, arbitrul a fost agresat fizic de trei bărbați, sâmbătă noaptea, anunță lequipe.fr.

Cu o zi înainte, Kaiser primise mai multe amenințări în care i se specifica faptul că agresorii știau adresa unde locuiește. Acesta a anunțat poliția, dar forțele de ordine l-au asigurat că nu există niciun pericol.

La 20 de minute distanță de la răspunsul primit, Pascal Kaiser a ieșit să fumeze o țigară în grădina sa. Acesta era deja așteptat de trei bărbați, care l-au agresat fizic.

Cum arată Pascal Kaiser după ce a fost agresat. Foto: Instagram/@carla.antonelli

Arbitrul amator a oferit și o primă reacție după incidentele din acest weekend:

„Cred că am fost vizat pentru că mariajul nostru (n.r. - al lui Kaiser și Moritz) a devenit o chestiune publică”, a precizat Pascal Kaiser, conform telegrafi.com.

Poliția continuă investigațiile pentru a-i identifica pe atacatori.

FOTO: Momentul când Kaiser își cere în căsătorie partenerul

Ce spune avocatul lui Pascal Kaiser

Moritz Lange, avocatul arbitrului, a afirmat că barul unde a lucrat Pascal Kaiser în 2024 ar fi făcut publică adresa unde locuiește acesta, dar barul neagă aceste acuzații.

Avocatul său a declarat:

„Sâmbătă seara, când (Kaiser) a ieșit la plimbare, a primit un mesaj: «Te vedem și te urmărim. Așteaptă doar până când poliția nu va mai fi acolo»”, a spus Lange, conform dw.com.

Pascal Kaiser este de mult timp susținător al comunității LGBTQ+, dar și al vizibiltății acesteia în sport, în special în fotbal, acolo unde activează.

„Văd acest lucru ca pe misiunea mea: să creez vizibilitate. Să fiu o voce. Și să încurajez oamenii care nu sunt încă suficient de curajoși să vorbească.

Știu cât de singur te poți simți când crezi că ești singurul. Vreau ca nimeni să nu mai fie nevoit să se simtă așa”, a spus Pascal Kaiser, potrivit out.com.

La câteva zile după ce Pascal Kaiser l-a cerut în căsătorie pe Moritz, acesta a aflat că este căutat de Parchetul din Koln, fiind acuzat că ar fi sustras încasările de la barul unde lucra în 2024, acolo unde era și manager. Întreaga sumă era cuprinsă între 5 și 6.000 de euro.

Arbitrul ar fi luat toți banii din casa de marcat și ar fi organizat o petrecere privată de ziua lui. Avocatul lui a respins acuzațiile.

