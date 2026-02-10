Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat +7 foto
Momentul când Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul
Campionate

Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 13:28
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 13:44
  • În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg.
  • În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.

Înainte de meciul dintre Koln și Wolfsburg de pe 30 ianuarie, din etapa 20 din Bundesliga, Pascal Kaiser l-a cerut în căsătorie pe Moritz, partenerul său.

Acesta a acceptat, iar cei doi au fost aplaudați de fanii prezenți în tribunele stadionului din Koln.

Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă”
Citește și
Caz de dopaj în România Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă”
Citește mai mult
Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă”

Pascal Kaiser, agresat de trei bărbați

La aproximativ o săptămână după ce Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul, arbitrul a fost agresat fizic de trei bărbați, sâmbătă noaptea, anunță lequipe.fr.

Cu o zi înainte, Kaiser primise mai multe amenințări în care i se specifica faptul că agresorii știau adresa unde locuiește. Acesta a anunțat poliția, dar forțele de ordine l-au asigurat că nu există niciun pericol.

La 20 de minute distanță de la răspunsul primit, Pascal Kaiser a ieșit să fumeze o țigară în grădina sa. Acesta era deja așteptat de trei bărbați, care l-au agresat fizic.

Cum arată Pascal Kaiser după ce a fost agresat. Foto: Instagram/@carla.antonelli Cum arată Pascal Kaiser după ce a fost agresat. Foto: Instagram/@carla.antonelli
Cum arată Pascal Kaiser după ce a fost agresat. Foto: Instagram/@carla.antonelli

Arbitrul amator a oferit și o primă reacție după incidentele din acest weekend:

Cred că am fost vizat pentru că mariajul nostru (n.r. - al lui Kaiser și Moritz) a devenit o chestiune publică”, a precizat Pascal Kaiser, conform telegrafi.com.

Poliția continuă investigațiile pentru a-i identifica pe atacatori.

FOTO: Momentul când Kaiser își cere în căsătorie partenerul

Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras
Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras

Galerie foto (7 imagini)

Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras Momentul când arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut în căsătorie partenerul. Foto: captură X/Antifa Ultras
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ce spune avocatul lui Pascal Kaiser

Moritz Lange, avocatul arbitrului, a afirmat că barul unde a lucrat Pascal Kaiser în 2024 ar fi făcut publică adresa unde locuiește acesta, dar barul neagă aceste acuzații.

Avocatul său a declarat:

„Sâmbătă seara, când (Kaiser) a ieșit la plimbare, a primit un mesaj: «Te vedem și te urmărim. Așteaptă doar până când poliția nu va mai fi acolo»”, a spus Lange, conform dw.com.

Pascal Kaiser este de mult timp susținător al comunității LGBTQ+, dar și al vizibiltății acesteia în sport, în special în fotbal, acolo unde activează.

„Văd acest lucru ca pe misiunea mea: să creez vizibilitate. Să fiu o voce. Și să încurajez oamenii care nu sunt încă suficient de curajoși să vorbească.

Știu cât de singur te poți simți când crezi că ești singurul. Vreau ca nimeni să nu mai fie nevoit să se simtă așa”, a spus Pascal Kaiser, potrivit out.com.

La câteva zile după ce Pascal Kaiser l-a cerut în căsătorie pe Moritz, acesta a aflat că este căutat de Parchetul din Koln, fiind acuzat că ar fi sustras încasările de la barul unde lucra în 2024, acolo unde era și manager. Întreaga sumă era cuprinsă între 5 și 6.000 de euro.

Arbitrul ar fi luat toți banii din casa de marcat și ar fi organizat o petrecere privată de ziua lui. Avocatul lui a respins acuzațiile.

Citește și

FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 
Cupa Romaniei
22:06
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată
Citește mai mult
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România!
Diverse
11:57
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România!
Citește mai mult
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
bundesliga fc koln agresiune casatorie pascal kaiser
Știrile zilei din sport
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
18:32
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 41 rapid 27 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
11.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share