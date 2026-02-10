Măsuri luate de FCSB  Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României +46 foto
Măsuri luate de FCSB Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 14:21
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 14:21
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat strategia pe care se baza echipa în meciul cu U Craiova din Cupa României.
  • U Craiova - FCSB se joacă joi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB are nevoie de o victorie în Bănie pentru a putea obține calificarea în sferturile Cupei României.

Roș-albaștrii se află pe locul 3 în grupa B, cu 3 puncte acumulate. Lider este Craiova, cu 6 puncte, iar pe poziția secundă se află UTA Arad, cu 4 puncte.

Mihai Stoica, înainte de U Craiova - FCSB: „Nu vom folosi prima echipă”

Mihai Stoica a anunțat strategia pe care o va folosi FCSB în meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a treia din grupele Cupei României.

„Sunt conștient că e greu să mergem mai departe în Cupă, să câștigăm la Craiova. Așa cred, mai ales că nu vom folosi prima echipă.

Chiar dacă vom merge în Cupă, avem experiența de a juca la trei zile. Ca să câștigi Cupa, trebuie să câștigi 4 meciuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu U Craiova:

  • M. Popa - Pantea, Dawa, Dăncuș, Kiki - Joao Paulo, Alhassan - D. Popa, Lixandru, Oct. Popescu - Thiam
În celelalte două meciuri din grupa B a Cupei României, FCSB a câștigat cu Gloria Bistrița (3-1, pe 29 octombrie) și a pierdut cu UTA Arad (0-3, pe 3 decembrie).

Câteva zile mai târziu, după meciul din Cupă, FCSB se va duela tot cu Universitatea Craiova, de această dată în campionat, în etapa 27.

Partida va avea loc duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-5)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Universitatea Craiova Cupa Romaniei Mihai Stoica fcsb
