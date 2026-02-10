CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid! Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României

CFR Cluj - Rapid 1-1. Elevii lui Daniel Pancu obțin calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Rapidiștii lui Costel Gâlcă au fost astfel eliminați, întrucât doar victoria le asigura calificarea în faza următoare a competiției.

Partida decisivă de la Cluj a început modest, fără faze periculoase la cele două porți.

În prima repriză, nicio formație nu a reușit să-și creeze ocazii importante de gol, intrând la cabine cu scorul de 0-0.

Partea secundă a arătat însă diferit. Elevii lui Daniel Pancu au pus pericol în primele 25 de minute, reușind să spargă gheața în minutul 66, după ce Korenica a deschis scorul din lovitură de la 11 metri.

Golul clujenilor a fost cel care i-a trezit la realitate și pe giuleșteni, care au forțat egalarea până la final.

Acesta a venit abia în minutul 88, după ce Pașcanu a marcat din câțiva metri, trezindu-se cu mingea la picior, în urma unei reluări eșuate a lui Dobre, la centrarea lui Ciobotariu.

Rezultatul de egalitate nu a fost suficient pentru ca Rapid să obțină calificarea în sferturile Cupei, CFR Cluj și FC Argeș fiind echipele care merg mai departe din grupa A.

CFR Cluj - Rapid 1-1

Au marcat: Korenica (66 pen.) / Pașcanu (88)

Final de meci.

Min. 90+4 - Ocazie imensă ratată de Moruțan! Mihai Popa intervine incredibil la șutul mijlocașului, trimis de la 18 metri.

Min. 88 - Gol Rapid! Pașcanu restabilește egalitatea, după o centrare a lui Ciobotariu pentru Dobre, care a reluat greșit cu capul, iar fundașul central a trimis apoi în poartă din câțiva metri.

Min. 84 - Alex Dobre e poziționat foarte bine la 11 metri, însă șutul său din voleu se duce mult peste poarta clujenilor.

Min. 77 - Ocazie mare pentru Rapid! Dobre centrează perfect de pe partea dreaptă, însă lovitura de cap a lui Talisson trece puțin peste poarta lui Popa.

Min. 74 - Giuleștenii forțează egalarea, însă nu au deloc luciditate în zona careului advers.

Min. 66 - Gol CFR! Korenica a transformat lovitura de la 11 metri, cu un șut imparabil, în partea stângă de sus a porții lui Aioani.

Min. 65 - Penalty pentru CFR Cluj! Alibek Aliev obține lovitura de la 11 metri, după un fault imprudent al lui Hromada.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Cluj.

Min. 45 - Korenica preia la linia de 16 metri o centrare venită din partea dreaptă, însă șutul său se duce mult pe lângă poarta lui Aioani.

Min. 25 - Multe faze la mijlocul terenului din partea ambelor formații, care găsesc cu greu drumul spre poartă.

Min. 10 - Meci echilibrat după primele 10 minute, fără ocazii foarte mari la cele două porți.

Min. 1 - A început partida.

Echipe de start:

CFR Cluj: Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic

Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic Rezerve : Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani

: Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe

: Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Stadion : CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj) Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Rusandu Lucian

CFR Cluj și Rapid se află în grupa A, alături și de FC Argeș, CSC Dumbrăvița, Metaloglobus și CSM Slatina.

Echipa antrenată de Daniel Pancu se află pe locul 2, cu 4 puncte, la două lungimi de liderul FC Argeș, care are maximum de puncte după două etape.

Rapid se poziționează pe locul 3, cu 3 puncte acumulate.

Meciurile jucate de cele două cluburi în Cupa României:

CFR: 4-0 cu CSM Slatina (28 octombrie), 2-2 cu Metaloglobus (4 decembrie)

Rapid: 4-0 cu CSC Dumbrăvița (30 octombrie), 1-2 cu FC Argeș (2 decembrie)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

FC Argeș – 9p (7-4) CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) FC Rapid 1923 – 4p (6-3) CSC Dumbrăvița – 3p (2-5) Metaloglobus – 1p (4-5) CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

U Craiova – 6p (8-1) UTA Arad - 4p (4-1) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Petrolul Ploiești – 1p (1-5) Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5-4) Universitatea Cluj – 4p (4-3) Metalul Buzău – 3p (8-6) Sepsi OSK – 2p (2-2) Csikszereda – 1p (1-2) Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

Hermannstadt – 6p (4-1) Dinamo – 4p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) Farul Constanța – 2p (1-1) FC Botoșani – 1p (2-4) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

