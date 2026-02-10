CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid!  Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României +43 foto
CFR Cluj - Rapid foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid! Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 22:10
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 22:19
  • CFR Cluj - Rapid 1-1. Elevii lui Daniel Pancu obțin calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.
  • Rapidiștii lui Costel Gâlcă au fost astfel eliminați, întrucât doar victoria le asigura calificarea în faza următoare a competiției.
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 
Citește și
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată
Citește mai mult
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 

Partida decisivă de la Cluj a început modest, fără faze periculoase la cele două porți.

În prima repriză, nicio formație nu a reușit să-și creeze ocazii importante de gol, intrând la cabine cu scorul de 0-0.

Partea secundă a arătat însă diferit. Elevii lui Daniel Pancu au pus pericol în primele 25 de minute, reușind să spargă gheața în minutul 66, după ce Korenica a deschis scorul din lovitură de la 11 metri.

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).JPG
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).JPG

Galerie foto (43 imagini)

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Golul clujenilor a fost cel care i-a trezit la realitate și pe giuleșteni, care au forțat egalarea până la final.

Acesta a venit abia în minutul 88, după ce Pașcanu a marcat din câțiva metri, trezindu-se cu mingea la picior, în urma unei reluări eșuate a lui Dobre, la centrarea lui Ciobotariu.

Rezultatul de egalitate nu a fost suficient pentru ca Rapid să obțină calificarea în sferturile Cupei, CFR Cluj și FC Argeș fiind echipele care merg mai departe din grupa A.

CFR Cluj - Rapid 1-1

  • Au marcat: Korenica (66 pen.) / Pașcanu (88)

Final de meci.

Min. 90+4 - Ocazie imensă ratată de Moruțan! Mihai Popa intervine incredibil la șutul mijlocașului, trimis de la 18 metri.

Min. 88 - Gol Rapid! Pașcanu restabilește egalitatea, după o centrare a lui Ciobotariu pentru Dobre, care a reluat greșit cu capul, iar fundașul central a trimis apoi în poartă din câțiva metri.

Min. 84 - Alex Dobre e poziționat foarte bine la 11 metri, însă șutul său din voleu se duce mult peste poarta clujenilor.

Min. 77 - Ocazie mare pentru Rapid! Dobre centrează perfect de pe partea dreaptă, însă lovitura de cap a lui Talisson trece puțin peste poarta lui Popa.

Min. 74 - Giuleștenii forțează egalarea, însă nu au deloc luciditate în zona careului advers.

Min. 66 - Gol CFR! Korenica a transformat lovitura de la 11 metri, cu un șut imparabil, în partea stângă de sus a porții lui Aioani.

Min. 65 - Penalty pentru CFR Cluj! Alibek Aliev obține lovitura de la 11 metri, după un fault imprudent al lui Hromada.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Cluj.

Min. 45 - Korenica preia la linia de 16 metri o centrare venită din partea dreaptă, însă șutul său se duce mult pe lângă poarta lui Aioani.

Min. 25 - Multe faze la mijlocul terenului din partea ambelor formații, care găsesc cu greu drumul spre poartă.

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (43 imagini)

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Min. 10 - Meci echilibrat după primele 10 minute, fără ocazii foarte mari la cele două porți.

Min. 1 - A început partida.

Echipe de start:

  • CFR Cluj: Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic
  • Rezerve: Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Rusandu Lucian

CFR Cluj și Rapid se află în grupa A, alături și de FC Argeș, CSC Dumbrăvița, Metaloglobus și CSM Slatina.

Echipa antrenată de Daniel Pancu se află pe locul 2, cu 4 puncte, la două lungimi de liderul FC Argeș, care are maximum de puncte după două etape.

Rapid se poziționează pe locul 3, cu 3 puncte acumulate.

Meciurile jucate de cele două cluburi în Cupa României:

  • CFR: 4-0 cu CSM Slatina (28 octombrie), 2-2 cu Metaloglobus (4 decembrie)
  • Rapid: 4-0 cu CSC Dumbrăvița (30 octombrie), 1-2 cu FC Argeș (2 decembrie)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 9p (7-4)
  2. CFR 1907 Cluj – 5p (7-3)
  3. FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-5)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

Citește și

Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat
Campionate
13:28
Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat
Citește mai mult
Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e amenințat, dar a fost ignorat
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?”
Superliga
12:59
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?”
Citește mai mult
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
CFR Cluj Cupa Romaniei rapid
Știrile zilei din sport
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
18:32
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 41 rapid 27 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
11.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share