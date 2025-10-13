Ofertă fără precedent 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal! Ce spune presa din Spania
Lamine Yamal FOTO: IMAGO
Ofertă fără precedent 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal! Ce spune presa din Spania

Gabriel Neagu
Publicat: 13.10.2025, ora 15:31
  • Al-Hilal ar fi dispusă să ofere 400 de milioane de euro pentru transferul lui Lamine Yamal (18 de ani), fotbalistul de la FC Barcelona, susține presa din Spania.

Prestațiile impresionante ale lui Lamine Yamal au stârnit interesul mai multor cluburi bogate.

Al-Hilal, ofertă record pentru Lamine Yamal

După ce FC Barcelona a refuzat, în vară, o ofertă de 200 de milioane de euro pentru Lamine Yamal, presa din Spania susține că trupa catalană a primit dublu, din partea clubului saudit Al-Hilal.

„Al-Hilal a înaintat o ofertă de 400 de milioane de euro către FC Barcelona pentru Lamine Yamal, o sumă care depășește cu mult valoarea de piață a jucătorului.

Această ofertă este istorică nu doar prin amploarea sa, ci și prin durata sa: tânărului spaniol i s-ar oferi un contract pe șapte sezoane.

Se pare că FC Barcelona a respins inițial oferta, reafirmându-și intenția de a-l păstra pe Lamine Yamal ca jucător cheie în proiectul său sportiv.

Cu toate acestea, presiunea financiară și ambiția jucătorului ar putea complica această poziție”, au scris jurnaliștii de la fichajes.net.

Totuși, Barcelona susține nicio ofertă pentru fotbalistul de numai 18 ani și nici nu e dispusă să îl cedeze, susține marca.com.

Lamine Yamal va fi apt de joc până la „El Clasico”

Lamine Yamal a ieșit de pe teren șchiopătând în primul meci disputat de FC Barcelona în faza principală a Ligii Campionilor, împotriva lui Paris Saint Germain, 1-2.

Decarul catalanilor ar putea reveni în efectivul echipei până la duelul contra celor de la Girona, din etapa #9 din La Liga, ce se va desfășura duminică, 18 octombrie.

Astfel, Hansi Flick l-ar avea la dispoziție pe Lamine Yamal în derby-ul cu Real Madrid, care se va disputa pe 26 octombrie, pe „Santiago Bernabeu”.

