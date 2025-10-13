România - Austria 1-0. Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a lăudat pe Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul finanțator al clubului FC Vaslui crede că România are șanse reale de calificare la turneul final din America de Nord.

România s-a impus împotriva Austriei, 1-0, și a relansat lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Adrian Porumboiu îl laudă pe Mircea Lucescu: „Antrenor de antrenor”

În ciuda valului de critici publice la adresa lui Mircea Lucescu, Adrian Porumboiu a declarat că actualul selecționer al României este o variantă foarte bună pentru „tricolori”.

„Orice s-ar spune despre Lucescu, că e tânăr, că e bătrân, e antrenor. Antrenor de antrenor! Ăsta este adevărul. N-ai ce face.

Nu poate să nu-ți dea satisfacție, pentru că fotbalul e privit și sub alte raporturi decât a fi înjurat. Au făcut un meci extraordinar! Jucători de 200 de milioane n-au contat!

Ne ucidem între noi. Dacă nu ne ucidem noi, ceilalți n-au atâta tupeu și curaj s-o facă. Suntem maeștri la a ne ucide între noi. Am văzut tot felul de afirmații. Uite că Lucescu le-a dat o palmă, că are 80 de ani, că e Tutankhamon... Uite că dă dovadă de prospețime intelectuală, spre deosebire de alții, care sunt mult mai tineri decât el”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

Fostul arbitru a lăudat prestația „tricolorilor” din partida cu Austria. Acesta consideră că România are șanse reale de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

„Excelent meci! O prestație și o mână de profesionist, care s-a văzut. Un rezultat pe care foarte puțini îl anticipau, dar pe care ni-l doream cu toții. Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu.

Sincer, atât de bună mi s-a părut încât austriecii n-au contat. Au avut două-trei faze de poartă, nimic periculos, în afară de șutul respins de Radu. Una peste alta, o evoluție mai mult decât excelentă.

În Bosnia, în mod normal, dacă jucăm cum am jucat aseară, cu aceeași așezare și același curaj, ar trebui să batem”, a continuat Adrian Porumboiu.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

