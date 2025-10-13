- România - Austria 1-0. Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a lăudat pe Mircea Lucescu (80 de ani).
- Fostul finanțator al clubului FC Vaslui crede că România are șanse reale de calificare la turneul final din America de Nord.
România s-a impus împotriva Austriei, 1-0, și a relansat lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Adrian Porumboiu îl laudă pe Mircea Lucescu: „Antrenor de antrenor”
În ciuda valului de critici publice la adresa lui Mircea Lucescu, Adrian Porumboiu a declarat că actualul selecționer al României este o variantă foarte bună pentru „tricolori”.
„Orice s-ar spune despre Lucescu, că e tânăr, că e bătrân, e antrenor. Antrenor de antrenor! Ăsta este adevărul. N-ai ce face.
Nu poate să nu-ți dea satisfacție, pentru că fotbalul e privit și sub alte raporturi decât a fi înjurat. Au făcut un meci extraordinar! Jucători de 200 de milioane n-au contat!
Ne ucidem între noi. Dacă nu ne ucidem noi, ceilalți n-au atâta tupeu și curaj s-o facă. Suntem maeștri la a ne ucide între noi. Am văzut tot felul de afirmații. Uite că Lucescu le-a dat o palmă, că are 80 de ani, că e Tutankhamon... Uite că dă dovadă de prospețime intelectuală, spre deosebire de alții, care sunt mult mai tineri decât el”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.
Fostul arbitru a lăudat prestația „tricolorilor” din partida cu Austria. Acesta consideră că România are șanse reale de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
„Excelent meci! O prestație și o mână de profesionist, care s-a văzut. Un rezultat pe care foarte puțini îl anticipau, dar pe care ni-l doream cu toții. Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu.
Sincer, atât de bună mi s-a părut încât austriecii n-au contat. Au avut două-trei faze de poartă, nimic periculos, în afară de șutul respins de Radu. Una peste alta, o evoluție mai mult decât excelentă.
În Bosnia, în mod normal, dacă jucăm cum am jucat aseară, cu aceeași așezare și același curaj, ar trebui să batem”, a continuat Adrian Porumboiu.
Galerie foto (22 imagini)
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).