Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”

Raul Florucz FOTO: IMAGO
alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 11:57
  • România - Austria 1-0. Raul Florucz (26 de ani), a oferit un interviu în limba română la finalul partidei de pe Arena Națională.
  • Atacantul selecționatei lui Ralf Rangnick a explicat de ce a ales să reprezinte naționala Austriei, în detrimentul României.

La finalul duelului de pe Arena Națională, Raul Florucz, jucătorul austriac cu părinți români, a oferit un interviu în limba română.

Raul Florucz a explicat de ce nu a ales România

Atacantul belgienilor de la Union Saint-Gilloise a discutat despre primul eșec al Austriei din preliminariile Campionatului Mondial 2026, dar și de ce nu a ales să reprezinte România.

„Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut.

Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial!

Întrebat despre decizia de a juca pentru naționala Austriei, Florucz a răspuns scurt: „Nu a fost așa greu de luat decizia, pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a declarat Raul Florucz la Prima Sport, potrivit as.ro.

Cariera lui Raul Florucz

Raul Florucz a început fotbalul în academia celor de la Union Haid și LASK Linz.

Atacantul a debutat, la nivel de seniori, pentru NK Lokomotiva, din Croația, țara unde a evoluat timp de patru ani.

Raul Florucz a mai jucat pentru: NK Sesvete, Hrvatski Dragovoljac, NK Jarun, Olimpija Ljubljiana (Slovenia) și Union Saint-Gilloise.

Atacantul cu origini române a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive în 11 meciuri disputate pentru clubul din Belgia.

4.000.000 de euro
este cota de piață a lui Raul Florucz, conform Transfermarkt

Raul Florucz a debutat pentru echipa națională a Austriei în martie 2025. Atunci, Ralf Rangnick l-a introdus în ultimele 13 minute ale duelului din Liga Națiunilor contra Serbiei, 1-1.

  • Fotbalistul are în palmares un titlu de campion al Sloveniei, câștigat cu Olimpija Ljubljiana sezonul trecut

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

