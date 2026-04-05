- Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Lamine Yamal (18 ani), starul catalanilor, nu s-a bucurat alături de echipă după golul victoriei marcat de Robert Lewandowski (37 de ani), în minutul 87.
- Ce a spus Hansi Flick (61 de ani), antrenorul Barcelonei, despre gestul lui Yamal, mai jos.
Atletico Madrid și Barcelona s-au întâlnit, sâmbătă, în etapa #30 din La Liga. Catalanii s-au impus cu scorul de 2-1 și ajuns la o diferență de 7 puncte în plus față de ocupanta locului secund, Real Madrid, care a pierdut cu Mallorca, scor 1-2.
Lamine Yamal nu s-a bucurat după golul reușit de Lewandowski
În minutul 39 al partidei de sâmbătă, Giuliano Simeone a deschis scorul pentru Atletico, după un șut trimis perfect lângă bară, din interiorul careului.
Formația antrenată de Diego Simeone nu a stat mult timp în avantaj. Marcus Rashord a restabilit egalitatea în minutul 42, după ce i-a strecurat mingea printre picioare lui Juan Musso, portarul gazdelor.
În ciuda faptului că Atletico a evoluat în inferioritate numerică în repriza secundă, după eliminarea directă a lui Nico Gonzalez din minutul 45+7, gazdele au rezistat presiunii puse de Barcelona.
Apărarea a rezistat până în minutul 87, atunci când Joao Cancelo a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat mai mulți adversari și a șutat violent spre poartă. Juan Musso a respins greșit, iar mingea l-a lovit în umăr pe Robert Lewandowski, care a înscris și a stabilit scorul final, 2-1.
În ciuda bucuriei imense din tabăra Barcelonei, Lamine Yamal nu s-a bucurat alături de coechipierii săi. Mai mult, imaginile surprinse de camerele TV l-au arătat pe Cubarsi încercând să-l calmeze pe tânărul jucător.
De asemenea, la finalul meciului, Hansi Flick a vrut să-l felicite pe starul Barcelonei, dar Lamine a părut să fi spus ceva care l-a surprins pe antrenorul german.
La ieșirea de pe teren, starul Barcelonei a fost însoțit de Jose Ramon de la Fuente, antrenorul portarilor de la echipa catalană, care încerca să vorbească cu el, dar Yamal își tot exprima nemulțumirea.
Hansi Flick: „Va avea o stare de spirit mai bună”
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a vorbit despre comportamentul lui Lamine Yamal din finalul partidei.
„Nu știu exact despre ce s-a întâmplat, dar, până la urmă, așa cum spuneam, a fost multă emoție în acest meci. Lamine a încercat totul pentru a marca cel de-al doilea gol. Asta este perfect, este excelent.
Desigur, nu totul a fost perfect, dar Lamine a dat tot ce a avut mai bun. Când primește mingea este mereu bucuros, iar ăsta este un lucru bun. Pentru mine asta contează.
Avem trei zile pentru a pregăti următorul meci. Liga Campionilor este foarte importantă și Yamal va avea o stare de spirit mai bună decât după acest meci”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com.
Pentru Barcelona urmează o perioadă foarte aglomerată. Miercuri, catalanii vor juca tot cu Atletico Madrid, în manșa tur din sferturile Ligii Campionilor.
Sâmbăta viitoare, echipa lui Hansi Flick va disputa derby-ul cu Espanyol, iar pe 14 aprilie este programată manșa retur cu Atletico.