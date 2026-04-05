Foto: IMAGO și FC Botoșani. Montaj: GOLAZO.ro
„Am semifinală de Cupa UEFA” Mihai Stoica îi dă replica lui Valeriu Iftime: „Crezi că mă afectează?” » Ce spune despre „amenințarea” lui Becali

Publicat: 05.04.2026, ora 11:13
Actualizat: 05.04.2026, ora 11:13
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după ce Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că este tentat să renunțe la echipă.
  • Oficialul i-a răspuns și lui Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, după ce acesta a spus că cei de la FCSB „sunt terminați”.

După eșecul suferit de FCSB vineri, împotriva celor de la FC Botoșani, scor 2-3, Gigi Becali a venit cu o declarație surprinzătoare.

Finanțatorul campioanei a anunțat că dacă echipa nu se va redresa, ia lua în calcul să vândă clubul.

Mihai Stoica: „Se pune şi problema asta”

Mihai Stoica a reacționat după ultimele declarații oferite de patronul FCSB.

„Când joci foarte slab, dar ai un rezultat bun, se șterge impresia. Am fost împreună cu Mirel (n.r. Rădoi, antrenorul echipei), nu vorbim la cald.

Nu deschid subiectul la chestii de genul ăsta. Trebuie să vedem în timp dacă reușim să revenim acolo unde am fost în ultimii doi ani, dar dacă ajungem ca asta să fie valoarea noastră se pune și problema asta (n.r. - a retragerii patronului).

Sezonul ăsta merge foarte rău. Nu mă gândesc la asta pentru că sunt convins că vom reveni. E important să nu fie primul an din 2003 încoace în care nu ne calificăm în cupele europene.

Asta e important. La anul vom ști exact în ce competiție jucăm, nu o să ne consumăm energia neștiind în ce competiție jucăm”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Poate cine știe, dacă văd că este așa și nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. La revedere eu, în fotbal. Vând echipa, văd eu. Nu se poate așa, să fiu râs în play-out. Ori sunt #1 ori nu sunt. Am fost până acum #1 și am demonstrat. Dacă nu mai pot să fiu, că mă depășește, nu mai pot eu, a crescut fotbalul, cu metode, toate. Nu mai merge așa Gigi Becali, patron FCSB

În urma rezultatului înregistrat vineri, FCSB și FC Botoșani ocupă primele două poziții în play-out, fiind la egalitate de puncte, 27.

Mihai Stoica, răspuns pentru Valeriu Iftime: „E greu să mă atingă ironiile unora”

După victoria obținută de FC Botoșani, Valeriu Iftime s-a dezlănțuit și a spus că cei de la FCSB „sunt terminați”. Mihai Stoica i-a oferit și un răspuns finanțatorului clubului moldovean.

„Eu am 188 de meciuri în cupele europene. E greu să mă atingă ironiile unora care nu știu cu ce se mănâncă cupele europene.

Am șapte calificări în primăvara europeană, mai multe decât orice echipă în ultimii 20 de ani. Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune Iftime? Nu, deloc.

Mă afectează că am ajuns în situația asta. Dar am ajuns și trebuie să ieșim. Credeam că am atins fundul gropii, dar e o iluzie. Noi am avut 1-0 cu Metaloglobus, dar mă rog…

Mai văd echipe care sunt în situația noastră și care au făcut eforturi considerabile să fie mai sus. Trebuie să o reparăm, nu avem altă variantă”, a mai adăugat Mihai Stoica.

Valeriu Iftime: „Toată țara mă făcea capra lui Becali!”

Valeriu Iftime a vorbit și despre adversara din meciul de vineri, amintind indirect și de criticile pe care le-a primit după înfrângerea suferită în fața celor de la FCSB în returul sezonului regulat, scor 2-1.

Atunci, Valeriu Iftime a plecat din interviul pe care-l acorda la finalul meciului, după ce a acuzat fost de blat de spectatori.

„Ori am fost noi prea buni, sincer, ori FCSB e o echipă subțire. În seara asta n-au putut nimic, adică n-am văzut ceva care să mă sperie la ei. Îți dai seama că sunt terminați, unde au ajuns… Ei n-au jucat nimic! Deci au avut două goluri norocoase. În rest, nicio fază. Iar portarul meu n-a avut ce apăra”, a declarat Valeriu Iftime pentru Prima Sport.

„Nu mă uit acum la cifre sau la cât de frumos e în spatele nostru. Mă gândesc la meciul ăsta, că e greu să bați FCSB-ul în maniera asta, serios. Noi tot timpul eram abonații bătăilor și toată țara mă făcea capra lui Becali și noi stăm și ei ne bat.

Și se mai și lăuda: «Am bătut pe Botoșani de i-am spart, 4-0!». Botoșani cu Marius Croitoru joacă fotbal.

Ei n-au nimic acolo. E o ceaţă, nu e echipă, din păcate. Adică nu e o echipă care să joace fotbal, să te pună la respect.

Au câțiva jucători buni, restul e o ceață. Păcat, echipă atât de valoroasă și de titrată cândva să ajungă în situația asta. Și e doar o chestiune de management, nu-i nimic altceva, așa cred”, a concluzionat patronul de la FC Botoșani.

VIDEO. Valeriu Iftime, agresat de suporteri după meciul FCSB - FC Botoșani 2-1 din februarie 2026

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB327
8Botoșani327
9UTA Arad225*
10Oțelul324
11Farul223
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt315*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

