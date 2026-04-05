Messi a inaugurat stadionul FOTO. Argentinianul a marcat primul gol din istoria lui Inter Miami pe noua arenă. Cum arată și cât a costat

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 11:58
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 12:23
  • Inter Miami - Austin 2-2. Lionel Messi (38 de ani), jucătorul gazdelor, a marcat primul gol din istoria echipei sale pe noua arenă din Florida, Nu Stadium.

Inter Miami și Austin s-au întâlnit, sâmbătă, într-o partidă din MLS care a semnificat un moment special pentru gazde: și-au inaugurat noua „casă”.

FOTO. Messi a înscris primul gol din istoria lui Inter Miami de pe noul stadion

În minutul 6, cei de la Austin au înscris prin Guilherme Biro, spre marea dezamăgire a fanilor lui Inter Miami, care se aflau pentru prima dată pe noul stadion.

Totuși, marea bucurie a venit patru minute mai târziu. În minutul 10, Ian Fray a centrat în careu, de pe partea dreaptă, iar Lionel Messi a înscris în urma unei lovituri de cap, iar bucuria a început în tribune.

Golul lui Lionel Messi din meciul Inter Miami - Austin. Foto: Captură X/@MLS
Astfel, starul argentinian a marcat primul gol din istoria clubului Inter Miami pe noul stadion, care are o capacitate de 26.700 de locuri.

O tribună de pe Nu Stadium a fost denumită „Leo Messi”, în semn de omagiu pentru jucătorul argentinian.

350
de milioane de dolari a costat noua arenă a celor de la Inter Miami. A fost construită în doi ani și jumătate

În cele din urmă, partida dintre Inter Miami și Austin s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Jayden Nelson a mai punctat pentru oaspeți, în minutul 53, iar Luis Suarez a stabilit scorul final, 2-2, în minutul 81.

Lionel Messi a ajuns la 6 reușite în 7 meciuri jucate în acest sezon pentru Inter Miami.

Cum arată Nu Stadium

După o lungă perioadă de așteptări, Inter Miami are în sfârșit propriul stadion. Până acum, echipa la care joacă Lionel Messi a disputat meciurile de pe teren propriu la Fort Lauderdale.

Deși Nu Stadium a costat aproximativ 350 de milioane de dolari, construcția întregului complex Miami Freedom Park va costa aproximativ 1 miliard de dolari, scrie dailymail.co.uk.

Arena are o capacitate de 26.700 de spectatori. Complexul mai cuprinde o parcare cu 5.000 de locuri, un hotel cu 750 de camere, un centru comercial, parcuri publice și terenuri de fotbal.

Coproprietarul clubului Inter Miami, David Beckham, a declarat înaintea meciului cu Austin:

„Când am venit în SUA și în MLS acum 20 de ani, visul meu era să câștig campionate, să contribui la promovarea fotbalului pe care îl iubesc atât de mult și să înființez propria echipă.

Acum 13 ani, am anunțat că Miami este alegerea mea. Nu aveam un nume. Nu aveam fani. Nu aveam stadion. Astăzi, mă aflu în noua noastră casă.

Suntem campioni în MLS. Avem cel mai bun jucător din istoria fotbalului care joacă la Miami. Visele chiar pot deveni realitate”, a declarat Beckham, conform espn.com.

Este un stadion spectaculos, fără îndoială de talie mondială. Publicul a fost incredibil, stadionul a fost arhiplin. Javier Mascherano, antrenor Inter Miami

