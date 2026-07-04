Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Campionatul Mondial

Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal

alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 09:42
  • De fiecare dată când un fotbalist precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal sau Jude Bellingham este desemnat „Player of the Match”, iar statisticile par să indice că altcineva a fost omul decisiv, în mintea microbiștilor apare aceeași întrebare: cine decide, de fapt, MVP-ul unui meci de la Campionatul Mondial? Răspunsul detaliat, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De când a început CM 2026, dezbaterea s-a reaprins. Unii dintre fani au considerat că premiul a mers către cel mai popular jucător și nu către cel mai bun de pe teren. Și au dreptate.

Argentina, ce meci incredibil! Campioana mondială a fost la un pas de o rușine istorică: a reușit să se califice abia după prelungiri cu naționala Capului Verde!
Citește și
Argentina, ce meci incredibil! Campioana mondială a fost la un pas de o rușine istorică: a reușit să se califice abia după prelungiri cu naționala Capului Verde!
Citește mai mult
Argentina, ce meci incredibil! Campioana mondială a fost la un pas de o rușine istorică: a reușit să se califice abia după prelungiri cu naționala Capului Verde!

Cine decide MVP-ul la Mondial

E o conspirație? O comisie FIFA care avantajează fotbaliștii cu un marketing mai bun? Ei bine, nu.

Regulamentul oficial arată, conform inside.fifa.com, că premiul este decis în totalitate prin votul fanilor.

Spre deosebire de multe campionate interne sau competiții europene, unde „Omul meciului” este ales de grupuri de experți, foști jucători sau comentatori TV, la Mondial, FIFA a oferit această responsabilitate fanilor, scrie play.fifa.com.

Potrivit regulamentului publicat de FIFA Play, orice persoană poate vota jucătorul meciului în timpul partidei, fără să fie nevoie de un cont FIFA.

Votarea este deschisă de la pauză până la finalul meciului, iar alegerea poate fi modificată dacă între timp apare un alt fotbalist care impresionează mai mult.

Pentru editarea votului este însă necesară autentificarea într-un cont FIFA. Simpla exprimare a votului nu impune înregistrarea.

Statisticienii, analiștii și platformele specializate folosesc criterii complet diferite: pase progresive, dueluri câștigate, goluri prevenite, expected goals (xG), recuperări sau contribuția tactică.

De aceea, foarte des, „Omul meciului” desemnat pe aceste criterii nu coincide cu cel ales de suporteri.

Mai exact, iată cum se desfășoară totul:

  • votul se deschide la pauza meciului
  • rămâne activ până la fluierul final (în unele versiuni ale regulamentului este precizat până în minutul 89, pentru a exista timp de procesare a rezultatelor)
  • orice utilizator poate alege jucătorul preferat
  • câștigă fotbalistul care adună cele mai multe voturi

De ce sunt avantajate superstarurile precum Messi, Ronaldo sau Yamal la titlul de MVP

Acest sistem oferă și explicația pentru numeroasele controverse.

În practică, milioane de suporteri votează în timp real. O mare parte dintre ei nu urmăresc statistici avansate sau contribuțiile tactice ale fiecărui jucător. Mulți aleg pur și simplu cel mai cunoscut nume de pe teren.

Astfel, un portar care salvează cinci ocazii clare sau un fundaș care anulează complet cel mai periculos atacant advers poate pierde în fața unui superstar care a avut un singur moment spectaculos sau doar o prezență constantă în atenția publicului.

Popularitatea devine, inevitabil, un avantaj într-un sistem bazat exclusiv pe votul fanilor.

Exemplele de MVP la CM 2026 care au stârnit controverse

La actuala ediție a Campionatului Mondial, unul dintre cele mai discutate cazuri a fost cel din Spania – Austria 3-0.

Deși Mikel Oyarzabal a marcat de două ori, iar Marc Cucurella a oferit două pase decisive, premiul pentru cel mai bun jucător a ajuns la Lamine Yamal, una dintre cele mai mari vedete ale noului val din fotbalul mondial.

O situație asemănătoare s-a produs și la Portugalia – Croația. Portarul Diogo Costa a avut cinci intervenții importante și a împiedicat, conform modelelor statistice, aproximativ jumătate de gol prin paradele sale.

Cu toate acestea, trofeul i-a revenit lui Cristiano Ronaldo, fotbalist cu una dintre cele mai mari baze de fani din lume.

În ambele situații, pe rețelele sociale au apărut numeroase reacții care au pus sub semnul întrebării relevanța premiului, însă regulamentul FIFA explică foarte clar de ce asemenea rezultate sunt posibile: câștigătorul este ales prin vot popular, nu prin analiză tehnică.

Citește și

Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Theodor Jumătate Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
Opinii
09:00
Theodor Jumătate Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
Citește mai mult
Theodor Jumătate Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
Campionatul Mondial lionel messi cristiano ronaldo mvp cm 2026 lamine yamal
Știrile zilei din sport
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
04.07
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Diverse
04.07
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Citește mai mult
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Tenis
04.07
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Citește mai mult
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Campionatul Mondial
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Citește mai mult
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
23:25
Decizie înainte de Mexic - Anglia Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
22:53
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Superliga
04.07
Ce i-a lipsit lui Dinamo VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Citește mai mult
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Tenis
04.07
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Citește mai mult
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Campionatul Mondial
04.07
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Citește mai mult
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share