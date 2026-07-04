Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal

De fiecare dată când un fotbalist precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal sau Jude Bellingham este desemnat „Player of the Match”, iar statisticile par să indice că altcineva a fost omul decisiv, în mintea microbiștilor apare aceeași întrebare: cine decide, de fapt, MVP-ul unui meci de la Campionatul Mondial? Răspunsul detaliat, în rândurile de mai jos.

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De când a început CM 2026, dezbaterea s-a reaprins. Unii dintre fani au considerat că premiul a mers către cel mai popular jucător și nu către cel mai bun de pe teren. Și au dreptate.

Cine decide MVP-ul la Mondial

E o conspirație? O comisie FIFA care avantajează fotbaliștii cu un marketing mai bun? Ei bine, nu.

Regulamentul oficial arată, conform inside.fifa.com, că premiul este decis în totalitate prin votul fanilor.

Spre deosebire de multe campionate interne sau competiții europene, unde „Omul meciului” este ales de grupuri de experți, foști jucători sau comentatori TV, la Mondial, FIFA a oferit această responsabilitate fanilor, scrie play.fifa.com.

Potrivit regulamentului publicat de FIFA Play, orice persoană poate vota jucătorul meciului în timpul partidei, fără să fie nevoie de un cont FIFA.

Votarea este deschisă de la pauză până la finalul meciului, iar alegerea poate fi modificată dacă între timp apare un alt fotbalist care impresionează mai mult.

Pentru editarea votului este însă necesară autentificarea într-un cont FIFA. Simpla exprimare a votului nu impune înregistrarea.

Statisticienii, analiștii și platformele specializate folosesc criterii complet diferite: pase progresive, dueluri câștigate, goluri prevenite, expected goals (xG), recuperări sau contribuția tactică.

De aceea, foarte des, „Omul meciului” desemnat pe aceste criterii nu coincide cu cel ales de suporteri.

Mai exact, iată cum se desfășoară totul:

votul se deschide la pauza meciului

rămâne activ până la fluierul final (în unele versiuni ale regulamentului este precizat până în minutul 89, pentru a exista timp de procesare a rezultatelor)

orice utilizator poate alege jucătorul preferat

câștigă fotbalistul care adună cele mai multe voturi

De ce sunt avantajate superstarurile precum Messi, Ronaldo sau Yamal la titlul de MVP

Acest sistem oferă și explicația pentru numeroasele controverse.

În practică, milioane de suporteri votează în timp real. O mare parte dintre ei nu urmăresc statistici avansate sau contribuțiile tactice ale fiecărui jucător. Mulți aleg pur și simplu cel mai cunoscut nume de pe teren.

Astfel, un portar care salvează cinci ocazii clare sau un fundaș care anulează complet cel mai periculos atacant advers poate pierde în fața unui superstar care a avut un singur moment spectaculos sau doar o prezență constantă în atenția publicului.

Popularitatea devine, inevitabil, un avantaj într-un sistem bazat exclusiv pe votul fanilor.

Exemplele de MVP la CM 2026 care au stârnit controverse

La actuala ediție a Campionatului Mondial, unul dintre cele mai discutate cazuri a fost cel din Spania – Austria 3-0.

Deși Mikel Oyarzabal a marcat de două ori, iar Marc Cucurella a oferit două pase decisive, premiul pentru cel mai bun jucător a ajuns la Lamine Yamal, una dintre cele mai mari vedete ale noului val din fotbalul mondial.

O situație asemănătoare s-a produs și la Portugalia – Croația. Portarul Diogo Costa a avut cinci intervenții importante și a împiedicat, conform modelelor statistice, aproximativ jumătate de gol prin paradele sale.

Cu toate acestea, trofeul i-a revenit lui Cristiano Ronaldo, fotbalist cu una dintre cele mai mari baze de fani din lume.

În ambele situații, pe rețelele sociale au apărut numeroase reacții care au pus sub semnul întrebării relevanța premiului, însă regulamentul FIFA explică foarte clar de ce asemenea rezultate sunt posibile: câștigătorul este ales prin vot popular, nu prin analiză tehnică .

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