Două condiții pentru Yamal Un fotbalist legendar, despre  starul la Barcelonei:  „Va fi cel mai bun din lume, dar trebuie să facă asta”

Paulo Futre (59 de ani), legendarul fotbalist portughez, i-a prezis un viitor strălucit lui Lamine Yamal (18 ani), perla Barcelonei, cu două condiții

Numele lui Lamine Yamal a fost în centrul atenției, nu doar datorită talentului său incontestabil pe terenul de fotbal, ci și din cauza controverselor apărute cu privire la viața sa extrasportivă.

Tânărul de doar 18 ani e una dintre cele mai mari promisiuni ale fotbalului mondial, iar atenția constantă, mai ales în jurul vieții sale private, a generat o anumită îngrijorare la FC Barcelona.

Catalanii încearcă din răsputeri să-și protejeze „perla” de ochii mass-media și ai fanilor, pentru ca evoluțiile sale să nu fie afectată.

Paulo Futre: „Yamal va trebui să-și găsească rapid o iubită”

Futre este convins că tânărul jucător al Barcelonei poate câștiga multe trofee individuale în viitorul apropiat, dar singura condiție este să nu sufere accidentări grave.

„Cred că suntem în fața viitorului Balon de Aur. Dacă nu va suferi nicio accidentare gravă, poate câștiga mai multe trofee în câțiva ani” , a spus lusitanul pentru podcastul „El cafelito de Josep Pedrerol”, citat de sport.es.

Fostul internațional portughez l-a și avertizat pe Yamal. Futre spune că „decarul” catalanilor ar trebui să-și găsească rapid o iubită pentru o relație stabilă, ca să se concentreze pe viața de fotbalist.

„Va fi cel mai bun din lume, dar va trebui să-și găsească rapid o iubită. Este important să aibă o iubită.

Când am cunoscut-o pe Isabel, mama copiilor mei, de acolo am început să fiu 100% profesionist. De atunci am început să am greutate și în vestiarul de la Porto”.

Lamine Yamal/ Foto: IMAGO

În luna februarie a acestui an, Paulo Futre, legendarul atacant al naționalei Portugaliei și al lui Atletico Madrid, a acordat un interviu în care asigura că dacă ar putea transfera vreun jucător, acela ar fi Lamine Yamal.

„Ar trebui să-l transfer pe copilul ăsta. Copilul ăsta e un fenomen. Personalitatea și caracterul lui Lamine Yamal sunt incredibile la vârsta lui”, declara Futre pentru Cadena Ser.

În acest sezon, Yamal a fost chinuit de pubalgie, afecțiune ce cauzează dureri cronice în zona inghinală, și a ratat mai multe meciuri atât pentru Barcelona, cât și pentru naționala Spaniei.

44 de selecții și 7 goluri a bifat Futre pentru naționala Portugaliei

