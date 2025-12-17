Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției

Christina Chambers, fostă reporteră de sport, a fost găsită moartă în propria locuință marți dimineață, alături de o altă persoană.

Poliția ia în calcul un posibil caz de sinucidere sau chiar de crimă.

Christina Chambers s-a alăturat publicației WBRC în 2015, iar din 2021 lucra pentru zona de sport doar ca freelancer, în timpul sezonului de fotbal.

Decesul a fost constatat în jurul orei 9 dimineața, marți, de către un membru al familiei.

Chambers a fost găsită fără suflare alături de o altă persoană, în propria casă din Hoover, o suburbie a orașului Birmingham, SUA, potrivit wwnytv.com.

Ambele persoane au suferit răni prin împușcare și au fost găsite moarte la fața locului, a transmis Poliția din Hoover, care ia în calcul un caz de crimă sau sinucidere.

„A fost una dintre cele mai dulci și iubitoare persoane pe care le cunosc. Era neobosită în alergare, își iubea fiul și iubea viața. Mă bucur că am avut ocazia să o îmbrățișez acum o săptămână la Super 7. Îmi pare atât de rău pentru ea și familia ei”, a spus Jeh Jeh Pruitt, reporter WBRC și prezentator de sport.

