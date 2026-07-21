Naționala Spaniei a fost primită ca o adevărată campioană la Palatul Zarzuela, unde regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia i-au felicitat pe jucătorii lui Luis de la Fuente pentru cucerirea Cupei Mondiale 2026.

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Ceremonia desfășurată la reședința oficială a familiei regale a respectat în mare parte protocolul obișnuit: suveranul i-a salutat pe rând pe fiecare dintre campionii mondiali, le-a strâns mâna și le-a adresat câteva cuvinte de felicitare.

Regele Felipe VI a încălcat protocolul pentru Lamine Yamal

Totuși, în momentul în care în fața regelui a ajuns Lamine Yamal, atmosfera s-a schimbat complet.

Superstarul Spaniei nu a fost întâmpinat doar cu o strângere de mână. Cei doi s-au salutat într-un mod mult mai relaxat, și-au strâns mâinile într-un gest familiar, au schimbat câteva cuvinte și s-au îmbrățișat, spre surprinderea celor prezenți.

Momentul a fost transmis în direct și a devenit unul dintre cele mai comentate episoade ale recepției organizate la Zarzuela.

Publicațiile din Spania au remarcat imediat diferența dintre salutul primit de Lamine Yamal și cel rezervat celorlalți membri ai lotului.

Jurnaliștii, dar și microbiștii au evidențiat caracterul neobișnuit al momentului și au remarcat că îmbrățișarea și salutul relaxat au ieșit din tiparul protocolului urmat cu ceilalți campioni mondiali.

Lamine Yamal, simbolul noii generații

La doar 19 ani, Lamine Yamal este considerat liderul noii generații a fotbalului spaniol.

Evoluțiile sale de la Campionatul Mondial i-au confirmat statutul de superstar, iar popularitatea sa continuă să crească atât în rândul suporterilor, cât și la nivel instituțional.

Gestul regelui Felipe VI a fost interpretat de presa iberică drept o recunoaștere a rolului pe care Yamal îl are în prezent pentru fotbalul spaniol.

Sărbătoare în Spania după succesul obținut de Furia Roja la CM 2026

Recepția de la Palatul Zarzuela a deschis seria festivităților dedicate noilor campioni mondiali.

După întâlnirea cu familia regală, lotul Spaniei a fost primit și de premierul Pedro Sanchez la Palatul Moncloa, iar apoi a urcat în autocarul descoperit pentru parada prin centrul Madridului, unde sute de mii de suporteri au sărbătorit alături de eroii lor.

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