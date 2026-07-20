Bătaie mare pe finala CM 2030! Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri » Tensiuni între federații +8 foto
Spania și Maroc. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Bătaie mare pe finala CM 2030! Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri » Tensiuni între federații

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 21:50
  • Ediția din 2026 a Mondialul s-a încheiat duminică, însă organizatorii sunt deja cu gândul la următorul turneu final.
  • Spania și Maroc, două dintre cele trei gazde, duc o luptă aprinsă pentru găzduirea finalei CM 2030.
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Ediția care va aniversa 100 de ani de la primul Campionat Mondial se va organiza tot în trei țări, la fel ca în 2026, însă pe două continente, gazde fiind Spania, Portugalia și Maroc.

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Spania și Maroc luptă pentru finala CM 2030

Oficialii spanioli insistă pentru organizarea finalei de peste 4 ani, dar Marocul nu cedează ușor.

Pentru a concura cu țara iberică, africanii construiesc un nou stadion de 115.000 de locuri, în valoare de 1,1 miliarde de euro, în afara orașului Casablanca.

Stadionul Hassan II ar urma să aibă cea mai mare capacitate din lume, iar construcția ar putea fi gata până la sfârșitul anului viitor.

Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com
Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com

Galerie foto (8 imagini)

Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com
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De cealaltă parte, spaniolii propun pentru finală fie stadionul „Santiago Bernabeu”, cu o capacitate de 83.000 de locuri, fie Camp Nou, a cărui capacitate va ajunge la 105.000 de locuri, după finalizarea lucrărilor.

Până să fie desemnată ca gazdă, Maroc era țara cu cele mai multe candidaturi depuse pentru găzduirea Mondialului, dar care nu primise dreptul.

A fost respinsă de 5 ori: 1994, 1998, 2006, 2010, 2026). Doar Germania are mai multe candidaturi pentru turneul final, 7 la număr.

Rafael Louzan: „Spania a demonstrat capacitatea organizațională de care dispune”

La începutul anului, președintele Federației Spaniole de Fotbal era destul de convins că ibericii trebuie să fie cei care primesc ultimul act al competiției.

„Spania a demonstrat de-a lungul multor ani că dispune de o capacitate organizațională foarte mare și, prin urmare, Spania va fi cea care va coordona Cupa Mondială din 2030 și va găzdui finala turneului.

Este adevărat că Marocul trece printr-o adevărată transformare, dar unele scene petrecute la anumite meciuri din cadrul Cupei Africii nu numai că dăunează competiției, ci afectează și imaginea fotbalului mondial”, declara atunci Rafael Louzan, președintele RFEF.

În schimb, președintele Federației de Fotbal din Maroc, Fouzi Lekjaa, a comentat situația recent:

„Până în prezent nu s-a luat nicio decizie cu privire la repartizarea meciurilor. Aceste alegeri se fac exclusiv prin consultări între cele trei țări gazdă și FIFA”.

La finalul anului trecut, tinerii locuitori din Maroc au protestat împotriva Guvernului, cerând construirea de spitale, nu de stadioane, având în vedere problemele cu care se confruntă țară.

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