FIFA ar urma să deschidă o anchetă disciplinară după incidentele produse la finalul meciului Spania - Argentina, 1-0 după prelungiri, din finala Campionatului Mondial 2026.

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Forul internațional va analiza rapoartele arbitrilor și imaginile disponibile înainte de a decide dacă vor exista sancțiuni.

FIFA deschide o anchetă după altercațiile de la finalul meciului Spania - Argentina

Unul dintre cazurile analizate este cel al lui Leandro Paredes, eliminat pentru comportament violent după încheierea partidei, conform marca.com.

Mijlocașul Argentinei a fost implicat într-un conflict cu mai mulți jucători spanioli, printre care Eric Garcia și Gavi.

FIFA ar urma să verifice și acțiunile lui Nahuel Molina, implicat într-un incident cu Rodri, precum și presupusa intervenție a lui Roberto Ayala, membru al staffului tehnic al Argentinei, care l-a lovit pe Dani Olmo.

Argentina not only lost the final.



First time ever I see a team ruining the winners celebration.



Shame on Argentina pic.twitter.com/z33oSAA8V3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2026

FIFA va analiza și comportamentul delegației Argentinei la ceremonia de premiere.

Mai mulți jucători argentinieni au stat cu spatele în momentul în care fotbaliștii Spaniei au ridicat trofeul, gest care a provocat controverse după finală.

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