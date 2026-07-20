FIFA deschide o anchetă Forul internațional va analiza bătaia de la finala  Spania - Argentina +6 foto
Altercație în meciul Spania - Argentina. Foto: Imago
Campionatul Mondial

FIFA deschide o anchetă Forul internațional va analiza bătaia de la finala Spania - Argentina

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 21:06
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 21:06
  • FIFA ar urma să deschidă o anchetă disciplinară după incidentele produse la finalul meciului Spania - Argentina, 1-0 după prelungiri, din finala Campionatului Mondial 2026.
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Forul internațional va analiza rapoartele arbitrilor și imaginile disponibile înainte de a decide dacă vor exista sancțiuni.

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FIFA deschide o anchetă după altercațiile de la finalul meciului Spania - Argentina

Unul dintre cazurile analizate este cel al lui Leandro Paredes, eliminat pentru comportament violent după încheierea partidei, conform marca.com.

Mijlocașul Argentinei a fost implicat într-un conflict cu mai mulți jucători spanioli, printre care Eric Garcia și Gavi.

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
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FIFA ar urma să verifice și acțiunile lui Nahuel Molina, implicat într-un incident cu Rodri, precum și presupusa intervenție a lui Roberto Ayala, membru al staffului tehnic al Argentinei, care l-a lovit pe Dani Olmo.

FIFA va analiza și comportamentul delegației Argentinei la ceremonia de premiere.

Mai mulți jucători argentinieni au stat cu spatele în momentul în care fotbaliștii Spaniei au ridicat trofeul, gest care a provocat controverse după finală.

Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X..jpg
Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X..jpg

Galerie foto (5 imagini)

Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X .jpg Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X.jpg Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X..jpg Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X .jpg Jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere după finala CM 2026 / Foto: captură X.jpg
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