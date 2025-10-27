Pe urmele lui Pique și Shakira Lamine Yamal, aproape să cumpere vila în care a locuit fostul cuplu » În ce vrea să o transforme

Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, ar fi pe punctul de a cumpăra celebra vilă din Esplugues de Llobregat (Spania), în care au locuit Gerard Pique (38 de ani) și Shakira (48 de ani) în timpul relației lor.

Gerard Pique, fostul fotbalist al de la Barcelona, și cântăreața Shakira s-au despărțit în 2022, lăsând în urmă o proprietate impresionantă, evaluată la 14 milioane de dolari și întinsă pe un teren de 3.800 de metri pătrați.

Lamine Yamal vrea să cumpere vila în care au locuit Pique și Shakira

Complexul include trei locuințe independente, o piscină interioară și una exterioară, o sală de sport complet echipată, precum și numeroase spații dedicate relaxării și divertismentului.

Potrivit presei spaniole, Lamine Yamal intenționează să transforme proprietatea într-un centru de performanță personal, conceput special pentru nevoile unui sportiv de elită.

Locuința principală va fi echipată cu sală de forță, cabinet de fizioterapie, spații pentru prieteni și familie, dar și un sistem de securitate de ultimă generație.

FOTO: Cum arată casa în care au locuit Pique și Shakira

Vila a fost proiectată în 2012 de arhitecta Mireia Admetller, gândită la acea vreme ca un cămin comun pentru Shakira, Pique și familiile lor.

Coincidența face ca, la fel ca în cazul cuplului Pique-Shakira, acum un alt jucător al Barcelonei trăiește o poveste de dragoste cu o artistă din America Latină.

Lamine Yamal este într-o relație cu cântăreața argentiniană Nicki Nicole.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport