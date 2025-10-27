Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând”

Cristiano Piccini (33 de ani), fost jucător la Real Betis și Valencia, a vorbit despre depresia prin care a trecut din cauza accidentărilor avute de-a lungul carierei.

Fostul fundaș italian s-a retras din activitate în acest an.

Una dintre cele mai dure accidentări ale fundașului italian a fost în sezonul 2016/2017, atunci când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat și a lipsit 244 de zile în total.

Cristiano Piccini, despre prima accidentare suferită: „Nu eram profesionist”

În 2014, Cristiano Piccini a fost împrumutat de Real Betis de la Fiorentina. Înainte de mutarea din Spania, fundașul a evoluat pentru Livorno.

Problemele pentru Piccini au început la Betis. Fundașul italian a suferit atunci prima accidentare serioasă, despre care a vorbit pentru Gazzetta dello Sport.

„Am ajuns de la Livorno la Sevilla, unde erau între 45 și 50 de mii de oameni la fiecare meci, unii dintre cei mai pasionați și exigenți suporteri din Europa, iar eu eram un copil. Eram singur și credeam că este la fel ca la Spezia, Carrarese, Livorno. Dar nu era așa.

Nu vorbesc doar despre fotbal, ci despre viață. Un pahar ici-colo, o țigară, totul a ajuns pe Twitter și m-au masacrat pentru că nu mă vedeau ca pe un profesionist, și aveau dreptate, nu eram un profesionist în acei ani.

Nu aveam nevoie să mănânc sau să mă antrenez bine. Nici măcar nu dormeam, nu mă antrenam de două ori mai mult decât ceilalți.

Apoi a venit momentul să plătesc prețul: mi-am rupt ligamentul încrucișat după 18 meciuri ca titular, când eram unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga ”, a declarat Cristiano Piccini, conform marca.com.

58 de meciuri și 3 goluri a reușit Cristiano Piccini pentru Real Betis

Cristiano Piccini: „Medicul mi-a spus că voi avea noroc dacă voi putea merge”

Fostul fundaș a vorbit apoi despre accidentarea suferită la Valencia, care l-a afectat atât de mult încât a intrat în depresie.

„M-am accidentat la antrenament, în momentul meu de glorie. Eram titular la Valencia, convocat la națională, câștigasem Cupa Regelui și clubul refuzase oferte importante, iar eu eram fericit să rămân acolo și să mă dezvolt.

Aveam rotula ruptă în patru locuri, totul dispăruse. După o vreme, medicul mi-a spus că voi avea noroc dacă voi putea merge fără să șchiopătez. Dar nu eram dispus să accept asta: eu decideam când să mă retrag.

Depresie, greșeli, durere, disperare. A fost foarte greu. Am petrecut atâtea luni fără să fiu eu însumi, fiind o altă persoană. Superagresiv, supărat pe lume, nimeni nu mă suporta din cauza nervozității și negativității pe care le emanam.

Trist, deprimat, nu mi-e rușine să o spun, și toată această durere se extinde la viața ta de zi cu zi, la deciziile pe care le iei, care de multe ori se dovedesc a fi greșite în toate sensurile”.

Așteptam ca soția mea să adoarmă ca să nu mă vadă plângând Cristiano Piccini

„Ne considerăm supereroi, dar nu suntem”

Cu toate că a fost în depresie, Cristiano Piccini a reușit să treacă peste momentele grele.

„Am început să practic yoga și am găsit un profesor cu care să vorbesc. M-am simțit bine și m-a făcut să mă simt mai bine. Am început de acolo.

Când intri în acest cerc vicios, nu vrei să faci nimic, nu vrei să vorbești cu nimeni, nu vrei să pari slab. Nu vrem să arătăm slăbiciune.

Trebuie să fii sincer cu tine însuți, trebuie să te eliberezi de toxicitatea din interiorul tău, iar a face asta este o mare virtute, un act de mare forță și un act de iubire de sine.

Am început să scriu de mână, într-un caiet. M-am gândit la un jurnal și a devenit o carte. A fost terapia mea, m-am eliberat complet, am văzut totul de sus, dintr-o perspectivă diferită, am reușit să scot la lumină lucruri pe care nu le-am exprimat niciodată înainte: sentimente, momente, dezamăgiri.

Și am ajuns la o concluzie: trebuie să fiu recunoscător pentru tot ce am avut”, a concluzionat italianul.

De-a lungul carierei, Cristiano Piccini a jucat și pentru Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Steaua Roșie Belgrad, Spezia, Sporting Lisabona sau Livorno.

