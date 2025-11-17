Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Nationala

Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate

Dan Udrea
Publicat: 17.11.2025, ora 15:45
Actualizat: 17.11.2025, ora 19:42
  • Pe 26 martie 2026, România va juca în deplasare semifinala din play-off. Lista de azi a potențialilor adversari: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, finala e pe 31 martie.
  • Drepturile TV pentru aceste meciuri au fost achiziționate, pentru România, de două televiziuni.
  • Marea surpriză e cum se vor împărți cele două meciuri și cine riscă să rămână fără un meci tare dacă tricolorii pierd semifinala barajului.

Pentru România, campania actuală din grupa preliminară s-a terminat, ca miză, chiar dacă mai avem de disputat meciul cu San Marino, de marți seară, de la Ploiești.

Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026

Am terminat pe locul 3, dar vom merge la barajul din luna martie grație locului 1 pe care am terminat în grupa Ligii Națiunilor în 2024.

Vom fi în ultima urnă valorică și vom disputa semifinala în deplasare, cu una dintre Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, atunci vom juca și finala pentru Mondial, pe 31 martie.

Unde se vor vedea aceste meciuri? Drepturile TV, pentru România, au fost antamate de două televiziuni: Antena 1 și Prima TV.

De fapt, jocurile de la baraj sunt incluse în pachetul pe care posturile respective l-au cumpărat împreună cu Nations League, ediția trecută, dar și preliminariile CM.

Până acum, fiecare post a transmis câte un joc, prima opțiune aparținând celor de la Antena 1.

Joi aflăm cu cine jucăm pe 26 martie

Și acum, pentru baraj, va fi la fel. După ce va avea loc tragerea la sorți de joi, de la Zurich, Antena 1 va alege prima. Și va decide dacă va transmite primul meci sau finala.

În funcție de decizie, cealaltă partidă va fi difuzată de Prima TV. Cel mai probabil, A1 va alege să ofere primul meci, în care prezența României e sigură 100%.

Dacă se va întâmpla așa, iar România nu se va califica, atunci Prima TV va rata șansa de a mai transmite vreun meci al tricolorilor.

Va transmite în continuare finala, însă audiența va fi departe de cea înregistrată la meciurile decisive ale naționalei.

Cel mai accesibil traseu la barajele din martie 2026

  • Baraj 1: Ucraina - România
  • Baraj 2: România - Irlanda/Albania

Cel mai greu traseu

  • Italia - România
  • Scoția/Kosovo - România

Prima TV, audiență peste Pro TV și Antena 1 la un loc

Meciul de sâmbătă, Bosnia - România 3-1, a fost transmis de Prima TV, post care a făcut audiență imensă.

La nivel național a atins o cotă de piață de aproape 30%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele pornite în intervalul 21:45 - 23:40, unul din trei era pe Prima TV.

În medie, conform paginademedia.ro, meciul a fost urmărit de peste 1,55 milioane de persoane, mai mult decât au adunat Pro TV și Antena 1 în aceeași perioadă de timp: Pro a avut 80.000 de telespectatori, iar Antena 1 - 700.000.

Totuși, Bosnia - România a fost, în topul meciurilor de fotbal din 2025, pe publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, abia pe locul 7.

Primele 3 locuri sunt ocupate de România - Bosnia 0-1, FCSB - Manchester United 0-2 și România - Austria 1-0.

Mondialul va fi exclusiv pe Antena 1

Cu sau fără România prezentă între cele 48 de participante, Campionatul Mondial din vara lui 2026 va fi transmis în exclusivitate, pentru țara noastră, de Antena 1.

Competiția, care va debuta pe 11 iunie, în Mexic, va dura 5 săptămâni și jumătate, iar finala va avea loc în SUA, la New York, pe 19 iulie.

Vor fi în total nu mai puțin de 104 meciuri, cu 40 mai multe decât la precedentul turneul final, din Qatar, care a fost difuzat de TVR.

