„Du-te în Maroc!" Lamine Yamal, victima scandărilor xenofobe pe „Metropolitano" » Reacția incredibilă a starului de la Barcelona
„Du-te în Maroc!" Lamine Yamal, victima scandărilor xenofobe pe „Metropolitano" » Reacția incredibilă a starului de la Barcelona

  • ATLETICO MADRID - BARCELONA 1-2. Lamine Yamal a fost victima unui nou episod scandalos pe stadioanele din La Liga. Ce i-au strigat fanii echipei lui Diego Simeone, în rândurile de mai jos.

Fotbalul spaniol este din nou zguduit de un scandal legat de comportamentul suporterilor. Ținta? Lamine Yamal.

Tânărul star al catalanilor a fost victima unor insulte rasiste în timpul partidei de pe Metropolitano.

Lamine Yamal, victima xenofobiei pe Metropolitano. Reacția incredibilă a fotbalistului

Incidentul a avut loc în timp ce jucătorul se pregătea să execute un corner.

Din tribune s-au auzit strigăte precum „Ești foarte urât” și „Du-te în Maroc, nenorocitule!”, ultima, cu evident caracter xenofob, care face trimitere la originile sale marocane.

Cum a reacționat Lamine? Fotbalistul de 18 ani a dat dovadă de multă stăpânire de sine și de maturitate.

Yamal a ales să ignore tot ce se auzea din tribune. Nu a schițat niciun gest, ci doar s-a concentrat să execute lovitura de la colțul terenului.

Episodul vine într-un moment în care fotbalul spaniol încearcă, la nivel oficial, să combată discriminarea de pe stadioane.

Yamal a părăsit terenul vizibil afectat de cele întâmplate, semn că astfel de momente au un impact uriaș asupra jucătorilor.

Lamine Yamal e născut în Spania, la Esplugues de Llobregat, localitate din zona metropolitană a Barcelonei. Mama lui Yamal s-a născut în Bata, Guineea Ecuatorială, iar tatăl său este originar din Larache, Maroc.

Scandări anti-musulmane, la Spania - Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”

Totul s-a întâmplat la nici o săptămână după ce, la meciul amical dintre Spania și Egipt, scor 0-0, de pe RCDE Stadium, arena celor de la Espanyol, s-a scandat: „Cine nu sare e musulman”.

Deși acele scandări nu erau îndreptate direct împotriva lui Yamal, fotbalistul, care este musulman, a reacționat public, condamnând ferm situația.

El a subliniat că folosirea religiei ca formă de batjocură reflectă „ignoranță și rasism” și a cerut mai mult respect în fotbal.

