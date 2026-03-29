Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu

Publicat: 29.03.2026, ora 16:51
Actualizat: 29.03.2026, ora 16:52
  • FC Barcelona nu-și permite să plătească suma dorită de Inter în schimbul lui Alessandro Bastoni (26 de ani), însă dorește să ajungă la un acord cu echipa antrenată de Cristi Chivu într-un alt mod.

Bastoni, jucător indispensabil în apărarea lui Inter, este principala țintă a celor de la FC Barcelona pentru sezonul viitor.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Ferran Torres sau Dani Olmo, la schimb pentru Bastoni

Cu toate că Alessandro Bastoni și-ar fi dat acordul pentru o mutare la Barcelona, Inter nu ar fi dispusă să renunțe așa ușor la stoper.

Barcelona ar dori să-și întărească linia de apărare pentru sezonul viitor, în contextul în care Andreas Christensen încă nu și-a prelungit contractul cu gruparea catalană. Actuala sa înțelegere expiră în această vară.

Prețul cerut de Inter pentru Bastoni ar fi în jur de 70-80 de milioane de euro, o sumă mult prea mare pentru Barcelona, ținând cont de situația dificilă din punct de vedere financiar cu care se confruntă gruparea de pe Camp Nou.

Astfel, pentru ca mutarea să se realizeze, Barcelona ar dori să includă în oferta sa și un jucător: Ferran Torres (26 de ani) sau Dani Olmo (27 de ani), scrie calciomercato.it.

Cel din urmă mai are contract cu Barcelona până în vara anului 2030 și nu s-ar gândi în acest moment la o plecare, fiind foarte atașat emoțional de gruparea catalană.

Totuși, Olmo nu e titular obișnuit în echipa lui Hansi Flick, însă și-ar putea face loc în primul „11” al lui Cristi Chivu, Inter ducând lipsă de un mijlocaș de profilul său.

60 de milioane de euro
este cota de piață a lui Dani Olmo, conform Transfermarkt

Înțelegerea lui Ferran Torres cu Barcelona expiră în 2027, iar cu 15 luni înainte de a se încheia colaborarea dintre cele două părți nu au existat, până acum, negocieri privind prelungirea.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Ferran Torres, conform Transfermarkt

Inter ar fi interesată de Gerard Martin (24 de ani), însă Barça a anunțat deja că fundașul stânga nu este de vânzare.

Cifrele lui Ferran Torres și Dani Olmo în acest sezon, la Barcelona:

  • Torres: 40 de meciuri, 16 goluri, o pasă decisivă
  • Olmo: 38 de meciuri, 8 goluri, 7 pase decisive

Barcelona are și variante de rezervă

Dacă nu va reuși să-l transfere pe Alessandro Bastoni, Barcelona a mai pus ochii și pe alți fundași din Europa. Deco, directorul sportiv al clubului, mai are pe listă jucători precum:

  • Micky Van de Ven (Tottenham) - cotă de 65 milioane de euro
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) - 55 de milioane de euro
  • Luka Vuskovic (Hamburg) - 60 de milioane de euro

Cine este Alessandro Bastoni

Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.

Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.

În vara lui 2025, Bastoni a fost dorit de Chelsea, care era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru transferul său, dar Inter a refuzat oferta.

35 de meciuri
a jucat Alessandro Bastoni pentru Inter în acest sezon. A marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive

