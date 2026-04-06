„Nu se poate!" Șocat de felul în care arată Spitalul Universitar, unde e internat Mircea Lucescu: „Bine că facem tot felul de tâmpenii cu banii, dar spitale nu facem"
Spitalul Universitar de Urgență București
„Nu se poate!" Șocat de felul în care arată Spitalul Universitar, unde e internat Mircea Lucescu: „Bine că facem tot felul de tâmpenii cu banii, dar spitale nu facem"

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 10:13
  • Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a criticat în termeni duri modul în care arată Spitalul Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu (80 de ani).

Starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat în ultimele zile.

Acesta a fost mutat la secția Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, după ce vineri a suferit un infarct miocardic acut.

„3 puncte extraordinar de frumoase” Cristiano Bergodi , după victoria din Giulești: „Mă bucur că suporterii își amintesc de mine” + Ce spune despre Dan Nistor
Citește și
„3 puncte extraordinar de frumoase” Cristiano Bergodi, după victoria din Giulești: „Mă bucur că suporterii își amintesc de mine” + Ce spune despre Dan Nistor
Citește mai mult
„3 puncte extraordinar de frumoase” Cristiano Bergodi , după victoria din Giulești: „Mă bucur că suporterii își amintesc de mine” + Ce spune despre Dan Nistor

Bogdan Cosmescu: „Nu se poate așa ceva!”

Bogdan Cosmescu e șocat de felul în care arată Spitalul Universitar.

Nu se poate așa ceva! Bine că facem tot felul de tâmpenii cu banii, dar spitale nu facem.

Ca să te faci bine, psihicul are un rol extrem de important.

Când vii și intri în spital și vezi ca arată așa… Vopsește-l, bă, dă-o-ncolo de treabă! Nu poți să pui niște schele să dai o văruială?

Avem bani pentru toate prostiile din lume.
Se fac stadioane, plouă-n ele. Dacă-ți plouă-n și-n spital cum îți plouă pe Arena Națională nu e bine”, a declarat Bogdan Cosmescu la Prima Sport.

Spitalul Universitar de Urgență București (foto: GOLAZO.ro)
Spitalul Universitar de Urgență București (foto: GOLAZO.ro)

Spitalul Universitar de Urgență București (foto: GOLAZO.ro)
labels.photo-gallery

Ce a spus ministrul Sănătății despre starea lui Mircea Lucescu

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre Mircea Lucescu, declarând că starea acestuia s-a înrăutățit considerabil în ultimele ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN, citat de news.ro.

Duminică seara, Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, a ajuns în București pentru a merge la Spitalul Universitar, acolo unde este internat „Il Luce”.

Răzvan a plecat de la Salonic cu un avion privat, imediat după finalul derby-ului dintre PAOK și Panathinaikos, scor 0-0.

Citește și

„M-a bulversat și pe mine”  VIDEO. Alex Chipciu, îngrijorat pentru starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Îmi doresc să se facă bine”
Superliga
09:43
„M-a bulversat și pe mine” VIDEO. Alex Chipciu, îngrijorat pentru starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Îmi doresc să se facă bine”
Citește mai mult
„M-a bulversat și pe mine”  VIDEO. Alex Chipciu, îngrijorat pentru starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Îmi doresc să se facă bine”
„Divergență de interpretare” Tribunalul București explică de ce  Răzvan Burleanu a putut candida pentru al 4-lea mandat
Diverse
09:08
„Divergență de interpretare” Tribunalul București explică de ce Răzvan Burleanu a putut candida pentru al 4-lea mandat
Citește mai mult
„Divergență de interpretare” Tribunalul București explică de ce  Răzvan Burleanu a putut candida pentru al 4-lea mandat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Nationala
15:54
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Citește mai mult
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
12:41
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
10:00
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:51
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
18:26
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Aceeași dorință ca în 2024”
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu:  „Aceeași dorință ca în 2024”
18:18
„E încăpățânat” Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
„E încăpățânat”  Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Nationala
16:11
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor” Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Citește mai mult
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Campionate
10:21
„Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Citește mai mult
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Diverse
10:15
Acces ilegal pe Tâmpa George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Citește mai mult
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
B365
06.04
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
Citește mai mult
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic

