Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a criticat în termeni duri modul în care arată Spitalul Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu (80 de ani).

Starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat în ultimele zile.

Acesta a fost mutat la secția Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, după ce vineri a suferit un infarct miocardic acut.

Bogdan Cosmescu: „Nu se poate așa ceva!”

Bogdan Cosmescu e șocat de felul în care arată Spitalul Universitar.

„Nu se poate așa ceva! Bine că facem tot felul de tâmpenii cu banii, dar spitale nu facem.

Ca să te faci bine, psihicul are un rol extrem de important.

Când vii și intri în spital și vezi ca arată așa… Vopsește-l, bă, dă-o-ncolo de treabă! Nu poți să pui niște schele să dai o văruială?

Avem bani pentru toate prostiile din lume.

Se fac stadioane, plouă-n ele. Dacă-ți plouă-n și-n spital cum îți plouă pe Arena Națională nu e bine”, a declarat Bogdan Cosmescu la Prima Sport.

FOTO. Spitalul Universitar din București

Ce a spus ministrul Sănătății despre starea lui Mircea Lucescu

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre Mircea Lucescu, declarând că starea acestuia s-a înrăutățit considerabil în ultimele ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN, citat de news.ro.

Duminică seara, Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, a ajuns în București pentru a merge la Spitalul Universitar, acolo unde este internat „Il Luce”.

Răzvan a plecat de la Salonic cu un avion privat, imediat după finalul derby-ului dintre PAOK și Panathinaikos, scor 0-0.

Citește și

