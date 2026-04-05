RAPID - U CLUJ 1-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a abordat mai multe subiecte la finalul partidei din Giulești.

Ca urmare a victoriei cu Rapid, U Cluj s-a distanțat la trei puncte de Universitatea Craiova, echipa de pe locul secund, dar oltenii au un meci mai puțin disputat.

RAPID - U CLUJ. Dan Nistor: „Unii jucători de la Rapid își bat joc”

Nistor a vorbit despre victoria obținută de echipa sa după ce a fost condusă și i-a atacat pe jucătorii de la Rapid, motivul principal fiind atitudinea acestora.

„Ne bucurăm că am câștigat aici. Avem o serie de nouă victorii consecutive și ne bucurăm. Avem trei din trei în play-off, deci suntem pe drumul cel bun.

(n.r. - U Cluj a fost condusă, dar a revenit în repriza a doua) Se mai întâmplă și astfel de meciuri. Poate am intrat puțin relaxați, am crezut că jocul se va câștiga de la început. Mă bucur că am revenit în repriza secundă și că am câștigat.

(n.r. - despre jucătorii Rapidului) La ce salarii au și la ce bani se investesc aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit, superficialitate, cred eu. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm”, a declarat Dan Nistor, la Prima Sport.

Nistor, despre reacția de la schimbare: „Orice jucător la vârsta mea ar face asta”

Dan Nistor a vorbit și despre reacția pe care a avut-o atunci când Cristiano Bergodi l-a înlocuit, în prelungirile primei reprize.

„E normal. Din păcate avem această regulă (n.r. U21), nu putem să ne împotrivim. Respect această decizie. Am mers la vestiar, nu am salutat pe nimeni, dar e normal să fiu supărat, orice jucător la vârsta mea ar fi făcut acest lucru.

Nu cred că are nimeni de ce să fie supărat pe mine. E o decizie pe care trebuie s-o respect, indiferent că vreau sau nu”, a mai spus Dan Nistor.

Întrebat despre situația în care se află Mircea Lucescu, care se confruntă cu grave probleme de sănătate, Nistor a declarat:

„Chiar ne uitam astăzi prin ziare. Nu avem atâta detalii dar suntem toți alături de el, de familia lui, sperăm să se facă bine repede. Am auzit că e într-o stare gravă, dar ne rugăm pentru dânsul.

Să aibă însănătoșire grabnică, este cel mai mare antrenor al României. Poate și supărările astea...poate acei „hateri” care l-au supărat l-au adus pe patul de spital”.

VIDEO Mendy marchează golul victoriei în Giulești și U Cluj rămâne lider

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport