„Unii jucători de la Rapid își bat joc”  Dan Nistor, reacție acidă la adresa rivalilor, după victoria din Giulești + Ce spune despre gestul de la schimbare +31 foto
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 23:20
  • RAPID - U CLUJ 1-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a abordat mai multe subiecte la finalul partidei din Giulești.

Ca urmare a victoriei cu Rapid, U Cluj s-a distanțat la trei puncte de Universitatea Craiova, echipa de pe locul secund, dar oltenii au un meci mai puțin disputat.

Citește și
Citește mai mult
RAPID - U CLUJ. Dan Nistor: „Unii jucători de la Rapid își bat joc”

Nistor a vorbit despre victoria obținută de echipa sa după ce a fost condusă și i-a atacat pe jucătorii de la Rapid, motivul principal fiind atitudinea acestora.

„Ne bucurăm că am câștigat aici. Avem o serie de nouă victorii consecutive și ne bucurăm. Avem trei din trei în play-off, deci suntem pe drumul cel bun.

(n.r. - U Cluj a fost condusă, dar a revenit în repriza a doua) Se mai întâmplă și astfel de meciuri. Poate am intrat puțin relaxați, am crezut că jocul se va câștiga de la început. Mă bucur că am revenit în repriza secundă și că am câștigat.

(n.r. - despre jucătorii Rapidului) La ce salarii au și la ce bani se investesc aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit, superficialitate, cred eu. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm”, a declarat Dan Nistor, la Prima Sport.

Nistor, despre reacția de la schimbare: „Orice jucător la vârsta mea ar face asta”

Dan Nistor a vorbit și despre reacția pe care a avut-o atunci când Cristiano Bergodi l-a înlocuit, în prelungirile primei reprize.

„E normal. Din păcate avem această regulă (n.r. U21), nu putem să ne împotrivim. Respect această decizie. Am mers la vestiar, nu am salutat pe nimeni, dar e normal să fiu supărat, orice jucător la vârsta mea ar fi făcut acest lucru.

Nu cred că are nimeni de ce să fie supărat pe mine. E o decizie pe care trebuie s-o respect, indiferent că vreau sau nu”, a mai spus Dan Nistor.

Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (16).jpg
Galerie foto (31 imagini)

Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (1).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (2).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (3).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (4).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre situația în care se află Mircea Lucescu, care se confruntă cu grave probleme de sănătate, Nistor a declarat:

„Chiar ne uitam astăzi prin ziare. Nu avem atâta detalii dar suntem toți alături de el, de familia lui, sperăm să se facă bine repede. Am auzit că e într-o stare gravă, dar ne rugăm pentru dânsul.

Să aibă însănătoșire grabnică, este cel mai mare antrenor al României. Poate și supărările astea...poate acei „hateri” care l-au supărat l-au adus pe patul de spital”.

Citește și

Superliga
08:59
Citește mai mult
Superliga
22:59
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 u cluj Dan Nistor rapid
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:18
12:56
12:13
12:34
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
B365
04.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share