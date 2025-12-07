Lando Norris, copleșit de emoții Prima reacție a noului campion mondial din Formula 1: „Nimic nu mai contează acum! Titlul e pentru mama și tata” +9 foto
Lando Norris, copleșit de emoții Prima reacție a noului campion mondial din Formula 1: „Nimic nu mai contează acum! Titlul e pentru mama și tata"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 18:20
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 19:46
  • Lando Norris (26 de ani) a oferit o serie de reacții emoționante la finalul Marelui Premiu din Abu Dhabi.
  • Clasarea pe locul trei în ultima cursă a sezonului a fost suficientă pentru a-i aduce pilotului britanic primul titlu de campion mondial în Formula 1.

Lando Norris s-a impus în clasamentul general la finalul sezonului, la doar două puncte peste Max Verstappen, și a cucerit titlul mondial, în ciuda dificultăților din ultimele trei curse.

Lando Norris: „Nu mulți au ocazia să experimenteze ceea ce am trăit eu”

„Este incredibil. Este destul de ireal. Am visat la asta de mult, mult timp. Toată lumea visează. Într-un sezon ca acesta se întâmplă multe, multe suișuri, multe coborâșuri. Dar nimic din toate acestea nu contează, atâta timp cât încerci să ieși învingător. Asta am reușit să facem.

Am făcut-o cu o echipă incredibilă, Will J, Jarvis, toți băieții și fetele cu care m-am bucurat de atâtea momente. Nu este vorba doar despre acest an, ci despre ultimii șapte sau opt ani petrecuți la McLaren, în ultimii 16, 17 ani din viața mea, încercând să-mi urmez acest vis, iar astăzi am reușit cu toții, așa că sunt foarte fericit”, a spus Lando Norris la Sky Sports.

Lando Norris, campion mondial
Lando Norris, campion mondial

Lando Norris, despre susținerea venită din partea familiei

Ulterior, pilotul McLaren a vorbit și despre susținerea primită din partea familiei, mai ales în momentele dificile ale sezonului.

„Cea mai bună performanță a mea din acest an a venit atunci când am avut cea mai mare nevoie de ei (n.r. - de părinți), în a doua jumătate a sezonului, când eram puțin în defensivă.

Atunci am concurat cel mai bine, am dat tot ce am avut mai bun din mine.

Sunt mândru, am familia aici, iubita mea e aici, nu mi-ar plăcea să-i fac de râs. Sunt mândru, am reușit să-i fac fericiți. Asta e pentru mama și tata, ei m-au ajutat să-mi urmez acest vis.

Sunt bucuros că am plâns, nu știam dacă o s-o fac. M-am gândit la mama mea și asta m-a făcut să plâng”, a mai spus Norris.

