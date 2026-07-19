„Nu e ușor să fii jucător la Rapid” Noul căpitan al giuleștenilor a vorbit despre  presiunea pusă de fani + Cum l-a descris pe Pancu

RAPID - SEPSI. Lars Kramer (27 de ani), noul căpitan al giuleștenilor, a prefațat primul meci din noul sezon de Liga 1.

Fundașul olandez a vorbit despre noul său rol, l-a caracterizat pe antrenorul Daniel Pancu și a precizat care este obiectivul Rapidului în acest sezon.

Rapid - Sepsi va avea loc luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rapid a avut parte de un play-off dezastruos în sezonul precedent și a ratat principalul obiectiv, calificarea în cupele europene, clasându-se pe locul 5.

RAPID - SEPSI. Lars Kramer: „O să conduc prin exemplu”

Pancu i-a dat lui Kramer banderola de căpitan în startul noului sezon, iar fundașul a explicat ce fel de lider va fi.

„Sunt foarte fericit cu acest rol nou, de căpitan al unei echipe mari din România, sunt pregătit să-l îndeplinesc și sperăm că vom avea un sezon de succes, cu un antrenor nou, care înseamnă mult pentru club.

Vrem să avem o energie bună în acest sezon și să fim un grup unit, împreună cu fanii.

Cred că voi fi mai degrabă un căpitan natural, o să conduc prin exemplu, la antrenamente și modul voi juca. Cred că sunt și un bun comunicator, avem mulți vorbitori de limbă engleză, toată lumea o face, nu va fi o problemă.

Cred că voi conduce prin exemplu și sper că îi voi face pe ceilalți să mă urmeze”, a spus Kramer în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Sepsi.

Aduce multă energie (Daniel Pancu), când vine în vestiar simți că e acolo, într-un mod bun. Ne antrenăm din greu, ne distrăm, e și strict, e un amestec bun, cred că am făcut niște pași buni în presezon. Lars Kramer, căpitan Rapid

Lars Kramer, despre presiunea pusă de fanii Rapidului: „Nu e drăguț, da”

Când a fost întrebat cum va gestiona presiunea pusă de fanii giuleșteni în momentele dificile, Kramer a răspuns:

„Am simțit-o anul trecut, nu e foarte ușor să fii jucător la Rapid, dar poate avea și un rezultat bun. E minunat când câștigi, să joci în Giulești și să-i vezi pe fani și în deplasare. Trebuie să ne asigurăm că vom câștiga și totul va fi bine. Da, presiunea va exista, dar sunt pregătit.

Am simțit la finalul sezonului trecut (n.r. - că fanii nu sunt la fel de înțelegători atunci când rezultatele nu sunt bune), nu e prea drăguț, da.

Dacă mă uit la anul trecut, eram pe primul loc după meciul cu Dinamo din play-off și după am luat-o în jos. E greu să-mi dau seama de ce, dar trebuie să nu mai lăsăm ca acest lucru să se întâmple.

Vom fi atenți acum, dar prima oară trebuie să ne calificăm în play-off, asta e cel mai important. Apoi va trebui să fim pregătiți pentru ultimele 10 meciuri și să facem să nu se mai întâmple ca anul trecut”, a mai spus fundașul.

Da, titlul ar trebui să fie mereu principalul obiectiv la Rapid, dar acum trebuie să ne concentrăm pe primele 30 de meciuri, acesta e obiectivul nostru acum, să ajungem în play-off. Apoi, vom vorbi și despre titlu. Lars Kramer, căpitan Rapid

Lars Kramer, înainte de meciul cu Sepsi: „Sunt sigur că putem învinge”

„Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru, în sezonul precedent nu a fost niciun meci ușor, nu contează dacă joci în deplasare sau acasă.

Trebuie să lupți mereu, să ai calitate, altfel oricine poate învinge pe oricine. S-a întâmplat și cluburilor mari, FCSB a pierdut multe meciuri. Trebuie să fii bun.

E o echipă nou-promovată, cred că ei vor veni aici fără prea multă presiune, va fi dificil. Trebuie să jucăm bine, să avem calitate, să fim concentrați și sunt sigur că-i vom putea învinge”, a concluzionat olandezul.

Cu siguranță nu suntem mai slabi decât în sezonul precedent, băieții care au venit au adus calitate la echipă, în grup. Și noul staff, în general, e bun. Nu suntem mai slabi, am făcut pași buni în presezon, am jucat bine împotriva unor echipe bune, am făcut pași înainte. Lars Kramer, căpitan Rapid

Kramer are o favorită în finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina.

„De obicei, mă culc devreme. Meciul începe la ora 22:00, probabil că o să mă uit la prima repriză. Trebuie să o fac, va fi cel mai important eveniment al anului în fotbal, sunt nerăbdător. Voi susține Argentina, dar sper să se termine în 90 de minute, să nu se ajungă la prelungiri”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport