Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”

Cu câteva ore înainte de cel mai important meci al Mondialului, Lionel Messi (39 de ani) a transmis un mesaj de recunoștință către cei care i-au fost alături nu doar de-a lungul acestui turneu, ci de-a lungul întregii sale cariere.

Finala CM 2026, Spania - Argentina, e programată diseară, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Căpitanul Argentinei a ales să vorbească nu despre presiune, nu despre revanșă și nici despre gloria personală, ci despre oameni, sacrificii și drumul parcurs împreună.

Messi le-a mulțumit colegilor, staffului tehnic și tuturor celor care lucrează în fiecare zi pentru naționala Argentinei.

„Cel mai frumos lucru din toți acești ani nu au fost doar titlurile, ci întregul parcurs. Să împărtășim viața de zi cu zi cu acest grup, să concurăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.

Mulțumesc fiecăruia dintre colegii mei, corpului tehnic și tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca această echipă națională să rămână o familie.

Orice s-ar întâmpla mâine, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată și pe care nimeni nu o va putea șterge. HAI ARGENTINA ❤️🇦🇷”.

Cifrele unui Mondial legendar pentru Messi

La acest turneu, Lionel Messi a continuat să sfideze timpul. Căpitanul Argentinei a fost omul momentelor decisive, cu cifre care confirmă impactul său uriaș:

a marcat 8 goluri la acest Mondial, devenind unul dintre cei mai buni marcatori ai competiției. Mbappe l-a depășit aseară (10), dar argentinianul mai are de jucat finala cu Spania

a oferit assisturi decisive și a fost implicat direct în majoritatea golurilor Argentinei (12 contribuții: 8 goluri, 4 pase de gol)

a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate la Campionatele Mondiale (33) și are 21 de goluri în total înscrise

a depășit recorduri istorice și a ajuns printre fotbaliștii cu cele mai multe minute jucate în istoria turneului

a fost desemnat constant omul meciului (de 5 ori), demonstrând că influența sa nu mai ține doar de goluri, ci de controlul complet asupra jocului.

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