Un nou Mondial în SUA? Donald Trump  vrea organizarea unei alte ediții pe continentul nord-american, dar fără Canada și Mexic: „Vom alege pe altcineva” +6 foto
Donald Trump. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Un nou Mondial în SUA? Donald Trump vrea organizarea unei alte ediții pe continentul nord-american, dar fără Canada și Mexic: „Vom alege pe altcineva”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 14:51
  • Donald Trump (80 de ani) are o propunere pentru organizarea unei noi ediții a Campionatului Mondial în SUA, dar fără colaborarea cu Mexic și Canada.
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CM 2026 a fost un real succes din punct de vedere al spectacolului de pe teren, al atmosferei din tribune sau raportat la vânzări și audiențe, fapt care l-a determinat pe președintele SUA să ia în calcul readucerea turneului pe pământ american.

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Donald Trump: „Să alegem din nou SUA și să lăsăm Mexicul și Canada”

„Sugerez, având în vedere că a fost un succes atât de mare, că ar trebui să alegem din nou Statele Unite și să lăsăm Mexicul și Canada pe dinafară.

A fost frumos să-i avem alături, dar pentru următoarea ediție vom alege pe altcineva”, a declarat Trump, potrivit mundodeportivo.com.

Însoțit de Gianni Infantino, Trump a dezvăluit și o idee a președintelui FIFA, în privința unei alte ediții de Mondial.

„Gianni a avut o altă idee, a spus că data viitoare am putea avea China și SUA, astfel încât să avem un zbor scurt și plăcut între meciuri. Jucătorilor le-ar plăcea la nebunie”, a mai spus Trump, glumind împreună cu șeful FIFA.

Ulterior, Trump a comentat și decizia controversată luată de FIFA pe parcursul turneului: anularea suspendării lui Folarin Balogun, înaintea meciului cu Belgia, după cartonașul roșu încasat în partida cu Bosnia.

„Am fost nevoit să-l sun pe Gianni și să-i fac o recomandare (…). «Lăsați-l pe tipul ăla (n.r. - Balogun) să termine meciul!». Nu, n-am spus asta.

Am spus: «Aș vrea să depun o plângere». Nu știam ce o să se întâmple, dar e mai bine așa cum au decurs lucrurile, pentru că nu există nicio controversă: au câștigat meciul”, a mai spus Trump.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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La final, președintele SUA a vorbit și despre finala de duminică seara:

„Mult noroc Spaniei și Argentinei duminică. Să câștige cea mai bună echipă”.

6,5 milioane de spectatori
au fost prezenți la Campionatul Mondial din 2026

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