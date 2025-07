Lars Kramer (26 de ani), fundaș central ajuns la Rapid în această vară, a vorbit despre începuturile carierei sale.

Crescut la academia celor de la Ajax, Kramer a dezvăluit că aventura sa în fotbal a început la vârsta de 9 ani.

Ulterior, în anul 2016, a ajuns la NEC Nijmegen, pentru ca doi ani mai târziu să fie transferat la Groningen, unde și-a făcut debutul în Eredivisie.

A mai evoluat în Danemarca, la Viborg și Aalborg, înainte de a semna cu Rapid.

Lars Kramer: „Sunt foarte profesioniști acolo”

„Am o istorie lungă, chiar dacă nu sunt atât de bătrân, am abia 26 de ani. Dar am început când aveam 9 ani, la academia celor de la Ajax.

Sunt foarte profesioniști acolo şi înveți de la o vârstă fragedă cât de importante sunt disciplina şi respectul în viaţă.

Munceam din greu şi am stat acolo 8 ani, până la 17 ani, când am mers la NEC Nijmegen, la U19. Am stat doar jumătate de an, fiindcă am fost cumpărat de cei de la Groningen.

A fost o perioadă incredibilă acolo, mi-am făcut debutul în Eredivisie. Eram tânăr şi voiam să joc, dar nu am primit atât de multe meciuri.

Apoi a venit oferta din Danemarca şi am stat timp de 6 ani acolo. Am fost cu soţia mea, acolo s-a născut fiul meu, aşa că a fost o perioadă foarte bună în Danemarca şi avem amintiri incredibile.

Sunt oameni foarte buni acolo şi ce este interesant în fotbal e că poţi să cunoşti oameni şi culturi diverse”, a declarat Lars Kramer, citat de orangesport.ro.

Lars Kramer: „George Ogăraru era acolo jucător”

Kramer a fost coleg cu Matthijs de Ligt și Justin Kluivert, fotbaliști legitimați în Premier League, la Manchester United, respectiv Bournemouth.

Stoperul a afirmat că se cunoaște și cu George Ogăraru. Fostul fotbalist român a evoluat pentru „lăncieri” în perioada 2006-2010. Ulterior a antrenat și echipa de tineret a lui Ajax, între 2016 și 2017.

„Cred că în perioada aceea Ajax era cea mai bună academie din Europa, dacă nu din lume. Totul este organizat pentru tine încă de la o vârstă fragedă, de la 8 dimineața până la 8 seara.

Ai taxi care te ia şi te duce acasă, ai micul dejun, prânzul şi cina la 11 ani. Nu prea eşti pe-acasă. Dar, pe de altă parte, am şi ratat multe lucruri pe care alţi copii le-au avut.

Unii pot suporta asta, alţii nu. Eu am reuşit să mă descurc fără această copilărie normală, sunt fericit că am atât de multe amintiri bune cu ei.

Am jucat cu Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, cred că 80% din această generaţie a ajuns în fotbalul profesionist. Au fost nişte antrenori foarte buni acolo, au fost şi români.

Nu cred că este fanul Rapidului, dar George Ogăraru era jucător acolo, a antrenat şi la juniori. Nu ştiu dacă îşi aminteşte de mine.

La de Ligt puteai să vezi încă de la acea vârstă, după cum era corpul lui. Era peste toţi, iar acolo toţi erau foarte buni”, a mai spus Kramer.

Stoperul și-a făcut debutul pentru Rapid în remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din etapa #2 a Ligii 1. A evoluat în ultimele 12 minute ale partidei, după ce l-a înlocuit pe Alexandru Pașcanu.

1.300.000 de euro este cota lui Kramer, potrivit transfermarkt.com

VIDEO. Koljic a adus un punct la primul meci al lui Gâlcă în Giulești

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport