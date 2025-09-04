Laszlo Balint, operat  Antrenorul Oțelului a suferit o intervenție chirurgicală » Când va reveni la antrenamente

Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept.

Tehnicianul ar urma să revină la antrenamente zilele viitoare pentru a pregăti meciul cu FC Botoșani, partidă din etapa #9 a Ligii 1.

Duelul se va disputa pe 14 septembrie, după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Laszo Balint, operat la genunchiul drept

Laszlo Balint a fost supus unei intervenții medicale, chiar în timpul pauzei competiționale. Acesta a fost operat la genunchiul piciorului drept.

Anunțul a fost făcut chiar de către Oțelul Galați, echipă la care Balint antrenează din luna martie a acestui an.

„Antrenorul principal al roș-alb-albaștrilor Laszlo Balint a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept și va reveni zilele următoare la ședințele de pregătire ale SC Oțelul Galați. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, a transmis Oțelul Galați.

În acest debut de sezon, Oțelul Galați a acumulat 10 puncte în cele 8 etape disputate, clasându-se pe poziția #10 a clasamentului.

Trupa lui Laszlo Balint a reușit să câștige 2 meciuri în acest sezon. De asemenea, a înregistrat 4 rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Laszlo Balint a mai antrenat la Unirea Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, UTA Arad, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport