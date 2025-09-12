Loți Bölöni, pe covorul roșu  Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde” +7 foto
Loți Bölöni, pe covorul roșu la CineFest 2025 de la Miskolc (Ungaria) Foto: Facebook/CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Special

Loți Bölöni, pe covorul roșu Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 15:16
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 15:16
  • Documentarul „Bölöni – legenda transilvăneană” a avut premiera internațională miercuri și joi la CineFest 2025, festivalul internațional de film de la Miskolc, în fața unei săli pline.
  • Loți Bölöni a vorbit despre emoția de a-și vedea viața pe marele ecran, despre provocarea de a participa la un documentar și despre amintirile scoase la lumină după mai bine de jumătate de secol petrecut în fotbal.

Legendarul fotbalist și antrenor László Bölöni (72 de ani) a fost prezent la proiecție și la întâlnirea cu publicul, mărturisind că experiența de a vedea propria viață pe marele ecran a fost una complet nouă.

Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Citește și
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Citește mai mult
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile

Filmul despre viața lui Loți Bölöni a avut premiera internațională la CineFest 2025

„Am fost obișnuit ca meciurile mele să fie filmate, dar realizarea unui documentar e cu totul altceva.

Pentru mine a fost apă adâncă, la început nici nu știam cum să mă comport, cum să mă mișc, ce să spun.

A fost o experiență complet nouă, chiar și pentru mine, care am avut o soție actriță”, a declarat Bölöni pentru televiziunea locală din Miskolc, potrivit presei locale.

Bölöni a mărturisit că nu are o legătură strânsă cu lumea filmului, însă vizionarea propriei povești pe marele ecran l-a emoționat profund.

„E altceva să privești acest film prin ochii cuiva care știe ce urmează după fiecare frază tăiată, ce muncă, ce bucurii și ce suferințe se ascund în spate.

Pentru mine e greu să dau o judecată obiectivă, pentru că filmul trezește în mine emoții mult mai profunde decât în publicul care nu mă cunoaște”.

Bölöni, precaut la început

La început a fost reticent când cineaștii i-au propus proiectul, Bölöni a recunoscut că i-a luat câteva luni să se decidă să accepte ideea realizării documentarului.

„Când au venit cu propunerea, am fost foarte precaut. Am cerut să văd câteva dintre filmele lor anterioare și, treptat, am ajuns să ne apropiem.

S-a creat o relație de prietenie, ne-am deschis unii față de alții, și așa am reușit să ajungem și la oameni greu accesibili pentru un asemenea proiect”.

Galerie foto (7 imagini)

Laszlo Bölöni la Cinefest 2025 Laszlo Bölöni la Cinefest 2025 Laszlo Bölöni la Cinefest 2025 Laszlo Bölöni la Cinefest 2025 Laszlo Bölöni la Cinefest 2025
+7 Foto
labels.photo-gallery

„Încă mai caut acea provocare

Vorbind despre prezent și viitor, antrenorul a spus că a început să redescopere amintiri vechi, scoțând la lumină cutii de carton în care adunase documente și obiecte de peste 25 de ani.

„După o viață întreagă în fotbal, rămân în urmă multe lucruri pe care le pui deoparte. Acum a venit momentul să le deschid.

Totuși, încă mai caut acea provocare care să-mi ofere aceeași plăcere pentru care merită să fac sacrificii, așa cum am făcut-o înainte”.

Când va fi lansat în cinematografele din România filmul lui Bölöni

Co-regizorul filmului, Szabó Attila, a subliniat că Bölöni nu este doar o legendă a fotbalului transilvănean, ci și un simbol pentru întreaga comunitate.

„Alături de Puskás, este singurul maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni ca jucător. Pentru generația noastră, Bölöni a fost ceea ce sunt astăzi Ronaldo sau Messi pentru tineri.

Povestea lui este atât de puternică, încât poate emoționa chiar și un spectator occidental”.

Documentarul „Bölöni – legenda transilvăneană” va fi lansat și în cinematografele din România începând din luna octombrie.

Din informațiile GOLAZO.ro, filmul va fi proiectat mai întâi la Târgu Mureș, orașul natal al lui Bölöni, în jurul datei de 20 octombrie, apoi la București și la Budapesta.

Galerie foto (5 imagini)

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Gică Hagi, intervievat de realizatorii documentarului „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Realizatorii filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” au lucrat cu sute de casete video Foto: Facebook Mircea Lucescu a vorbit despre cariera Loți Bölöni Foto: Facebook Bölöni a fost filmat și acasă, la Nisa FOTO: Nemzetisport / Zsófia Nyirkos
+5 Foto
labels.photo-gallery

Laszlo Boloni Ladislau Boloni film biografic
