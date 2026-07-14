Dioszegi e precaut Patronul de la Sepsi a setat un obiectiv clar după revenirea în Liga 1: „Să nu cădem în aceeași capcană” » Ce probleme are cu lotul
Laszlo Dioszegi
Superliga

Dioszegi e precaut Patronul de la Sepsi a setat un obiectiv clar după revenirea în Liga 1: „Să nu cădem în aceeași capcană” » Ce probleme are cu lotul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 15:25
  • Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi OSK, a vorbit despre situația lotului înainte de debutul noului sezon.
  • A setat un obiectiv clar pentru echipă.
  • Sepsi debutează în noua stagiune luni, 20 iulie, de la ora 21:30, contra Rapidului, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Proaspăt revenită în Liga 1, formația covăsneană a transferat câțiva jucători liberi de contract, însă finanțatorul susține că e nevoie de mai mult timp pentru ca aceștia să atingă nivelul de pregătire fizică dorit.

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Laszlo Dioszegi: „Sunt câțiva jucători ramași în urmă cu pregătirea fizică”

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, Dioszegi a explicat situația de la club și a dezvăluit modul în care se pregătesc noii jucători sub comanda lui Ovidiu Burcă.

Sepsi ar urma să evolueze în primele etape în aceeași formulă care i-a adus promovarea în primul eșalon, cei transferați în această vară urmând să fie integrați pe parcurs.

„Este greu de spus, e prea devreme, fiindcă că n-am avut prea mult timp la dispoziție (n.r. - pentru pregătire). Am văzut că vor toți, au voință, au și calitate.

Nu știu dacă la primele 2-3 meciuri vor fi multe schimbări de lot față de anul trecut, poate 2-3 jucători noi în primul 11. Sunt câțiva rămași în urmă cu pregătirea fizică, sperăm ca din etapa 4-5 să fie lotul complet și apt.

Antrenorul va decide cu cine va juca, dar, din ce am văzut eu din exterior, în afară de 3-4 jucători, ceilalți mai au de tras până ajung la nivel cu pregătirea fizică.

E și un un jucător cu care n-am putut face contract, pentru că e din afara Europei și sunt niște modificări la Ministerul Muncii. E un jucător de la Debrecen”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi: „Nu trebuie să cădem în capcana de acum 2 ani”

Întrebat ce obiective a setat pentru noul sezon al Ligii 1, patronul de la Sepsi rămâne cu picioarele pe pământ, mai ales după retrogradarea de la finalul stagiunii 2024-2025.

„Nu putem să vorbim în primă fază de obiective mărețe, pentru a nu cădea în capcana de acum 2 ani, deci, obiectivul este evitarea retrogradării, directe și indirecte.

Vedem în iarnă unde ne situăm și poate atunci o să fie alt obiectiv. Însă, până atunci, este nevoie să conștientizeze jucătorii că trebuie să jucăm fotbal”, a mai spus Dioszegi.

Cât despre posibilele alte transferuri, clubul mai are o țintă, însă se confruntă cu salarii prea mari cerute de jucătorii aflați pe listă:

„De un singur jucător mai avem nevoie, căutăm un fundaș central, suntem în discuții cu 3-4 jucători, să vedem.

Din păcate, lucrurile degenerează și jucătorii buni cer niște sume foarte mari, așa că nici nu vrem să suferim, dar nici nu vrem un jucător care să aibă cu 50% mai mult decât ceilalți din vestiar”, a concluzionat finanțatorul Sepsi.

În prima etapă a noului sezon, Sepsi întâlnește Rapid în deplasare. Meciul se va disputa luni, 20 iulie, începând cu 21:30, și va fi transmis în format liveSCORE de GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Transferurile realizate de Sepsi în această vară

  • Gustavo Cascardo, de la Arda Kardzhali, liber de contract
  • Victor Daguin, de la Lierse SK, liber de contract
  • Aboubakar Keita, de la Diosgyor, liber de contract
  • Fusho Bamgboye, de la Hatayspor, liber de contract
  • Setigui Karamoko, de la Pau FC, liber de contract
  • David Lazar, de la Hermannstadt, liber de contract
  • Doru Andrei, de la Voluntari, liber de contract
  • Bogdan Vătăjelu, de FC Bihor

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