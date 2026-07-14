Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi OSK, a vorbit despre situația lotului înainte de debutul noului sezon.

A setat un obiectiv clar pentru echipă.

Sepsi debutează în noua stagiune luni, 20 iulie, de la ora 21:30, contra Rapidului, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Proaspăt revenită în Liga 1, formația covăsneană a transferat câțiva jucători liberi de contract, însă finanțatorul susține că e nevoie de mai mult timp pentru ca aceștia să atingă nivelul de pregătire fizică dorit.

Laszlo Dioszegi: „Sunt câțiva jucători ramași în urmă cu pregătirea fizică”

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, Dioszegi a explicat situația de la club și a dezvăluit modul în care se pregătesc noii jucători sub comanda lui Ovidiu Burcă.

Sepsi ar urma să evolueze în primele etape în aceeași formulă care i-a adus promovarea în primul eșalon, cei transferați în această vară urmând să fie integrați pe parcurs.

„Este greu de spus, e prea devreme, fiindcă că n-am avut prea mult timp la dispoziție (n.r. - pentru pregătire). Am văzut că vor toți, au voință, au și calitate.

Nu știu dacă la primele 2-3 meciuri vor fi multe schimbări de lot față de anul trecut, poate 2-3 jucători noi în primul 11. Sunt câțiva rămași în urmă cu pregătirea fizică, sperăm ca din etapa 4-5 să fie lotul complet și apt.

Antrenorul va decide cu cine va juca, dar, din ce am văzut eu din exterior, în afară de 3-4 jucători, ceilalți mai au de tras până ajung la nivel cu pregătirea fizică.

E și un un jucător cu care n-am putut face contract, pentru că e din afara Europei și sunt niște modificări la Ministerul Muncii. E un jucător de la Debrecen”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi: „Nu trebuie să cădem în capcana de acum 2 ani”

Întrebat ce obiective a setat pentru noul sezon al Ligii 1, patronul de la Sepsi rămâne cu picioarele pe pământ, mai ales după retrogradarea de la finalul stagiunii 2024-2025.

„Nu putem să vorbim în primă fază de obiective mărețe, pentru a nu cădea în capcana de acum 2 ani, deci, obiectivul este evitarea retrogradării, directe și indirecte.

Vedem în iarnă unde ne situăm și poate atunci o să fie alt obiectiv. Însă, până atunci, este nevoie să conștientizeze jucătorii că trebuie să jucăm fotbal”, a mai spus Dioszegi.

Cât despre posibilele alte transferuri, clubul mai are o țintă, însă se confruntă cu salarii prea mari cerute de jucătorii aflați pe listă:

„De un singur jucător mai avem nevoie, căutăm un fundaș central, suntem în discuții cu 3-4 jucători, să vedem.

Din păcate, lucrurile degenerează și jucătorii buni cer niște sume foarte mari, așa că nici nu vrem să suferim, dar nici nu vrem un jucător care să aibă cu 50% mai mult decât ceilalți din vestiar”, a concluzionat finanțatorul Sepsi.

În prima etapă a noului sezon, Sepsi întâlnește Rapid în deplasare. Meciul se va disputa luni, 20 iulie, începând cu 21:30, și va fi transmis în format liveSCORE de GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Transferurile realizate de Sepsi în această vară

Gustavo Cascardo, de la Arda Kardzhali, liber de contract

Victor Daguin, de la Lierse SK, liber de contract

Aboubakar Keita, de la Diosgyor, liber de contract

Fusho Bamgboye, de la Hatayspor, liber de contract

Setigui Karamoko, de la Pau FC, liber de contract

David Lazar, de la Hermannstadt, liber de contract

Doru Andrei, de la Voluntari, liber de contract

Bogdan Vătăjelu, de FC Bihor

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