Ratează finala CM 2026? Bellingham, Lautaro Martinez, Barcola sau Olise au câte un cartonaș galben. Ce spune  regulamentul FIFA
Ratează finala CM 2026? Ce spune regulamentul FIFA (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Ratează finala CM 2026? Bellingham, Lautaro Martinez, Barcola sau Olise au câte un cartonaș galben. Ce spune regulamentul FIFA

alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 15:55
  • Pentru ediția din 2026 a Campionatului Mondial, FIFA a modificat sistemul de gestionare în ceea ce privește cartonașele galbene. Toate detaliile, în textul de mai jos.
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Cu apropierea ultimelor meciuri de la CM 2026, întrebarea care apare frecvent este dacă un jucător poate pierde finala din cauza cartonașelor galbene acumulate în fazele eliminatorii.

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Ratează finala CM 2026? Ce spune regulamentul FIFA

Regulamentul FIFA oferă un răspuns clar: acumularea de cartonașe galbene nu va împiedica un fotbalist să participe la finală, cu excepția cazului în care acesta este eliminat în semifinală.

Conform regulamentului oficial al competiției, cartonașele galbene primite în faza finală a turneului sunt anulate în două momente importante: după încheierea fazei grupelor și după disputarea sferturilor de finală.

Astfel, jucătorii care ajung în semifinale pornesc de la zero la acest capitol.

Până la Mondialul din acest an, jucători care au deja un „galben”, precum Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, O'Rielly (Anglia), Ferran Torres, Cubarsi, Laporte (Spania), Gonzalo Montiel, Almada, Lautaro Martinez, Jose Lopez (Argentina) sau Barcola, Olise, Manu Kone (Franța) ar fi riscat să nu poată juca finala dacă luau încă un avertisment, iar naționala lor se califica în marea finală.

În trecut, jucătorii importanți riscau să rateze meciul decisiv după acumularea mai multor cartonașe galbene în fazele eliminatorii.

În comunicarea oficială privind modificarea regulamentului, forul internațional precizează că măsura a fost adoptată „pentru ca asociațiile membre participante să poată concura cu cele mai bune echipe posibile pe cea mai mare scenă a fotbalului masculin internațional”, păstrând un echilibru între integritatea competiției și atractivitatea acesteia.

Sistemul este simplu:

  • cartonașele galbene primite în faza grupelor dispar înaintea fazei eliminatorii
  • avertismentele primite în rundele eliminatorii se acumulează până la sferturile de finală
  • după sferturi, toate cartonașele galbene individuale sunt șterse
  • semifinalele se joacă fără riscul unei suspendări pentru acumulare de galbene înaintea finalei.

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