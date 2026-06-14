Nu l-au uitat pe Diogo Jota  Portughezii îi vor aduce un omagiu fostului jucător la meciurile de la CM 2026 

Jucătorii naționalei Portugaliei vor purta o brățară specială la meciurile de la CM 2026, în semn de omagiu pentru fostul jucător Diogo Jota.

Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie 2025, în urma unui accident rutier produs pe o autostradă din Spania.

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Lusitanii nu l-au uitat pe fostul fotbalist. În momentul când a anunțat lotul pentru CM 2026, selecționerul Roberto Martinez a explicat că Portugalia va avea „un om în plus”, 27+1, în memoria lui Diogo Jota.

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Omagiu pentru Diogo Jota la CM 2026: „ Prim-ministrul ne-a oferit-o ”

Brățările, care au fost oferite de prim-ministrul Portugaliei Luis Montenegro, vor fi inscripționate cu numele tuturor jucătorilor, inclusiv cel al lui Diogo Jota.

Vitinha, mijlocașul lui PSG și al naționalei Portugaliei, a vorbit despre gestul pe care lusitanii îl vor face la meciurile de la turneul final, în memoria fostului lor coechipier.

„În esență, povestea acestei brățări este că, atunci când ne-am întâlnit cu prim-ministrul, el ne-a oferit-o.

S-a avut grijă ca brățara să respecte toate condițiile necesare pentru a putea fi purtată pe teren. Conține numele tuturor jucătorilor, plus, în mod special, numele lui Diogo Jota.

Ne-a lăsat (n.r. Luis Montenegro) să alegem dacă vrem să o purtăm sau nu și în ce mod, pe parcursul zilei sau în timpul meciurilor. Am primit-o cu multă afecțiune și am ales să o purtăm”, a declarat Vitinha, conform reuters.com.

49 de selecții a bifat Diogo Jota la naționala Portugaliei. A marcat 14 goluri și a oferit 12 pase decisive

Portugalia va debuta la Campionatul Mondial miercuri, împotriva RD Congo. Lusitanii vor mai juca cu Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie).

Vitinha: „Nu aș spune că suntem favoriți”

În plus, Vitinha a vorbit și despre șansele naționalei sale de a câștiga Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

„Nu aș spune că suntem favoriți. Avem multă calitate și capacitatea de a ajunge departe în competiție.

Știm că drumul corect este să rămânem modești și să abordăm fiecare meci așa cum trebuie. Avem talentul necesar. Tot ce ne trebuie este ca aspectele tehnice și tactice să funcționeze împreună”, a mai declarat mijlocașul.

Vremea ne va influența jocul, dar acest lucru este valabil pentru toate echipele, nu doar pentru noi. Cu temperaturi diferite în Statele Unite, Mexic și Canada, situația este destul de complicată. Dar este Cupa Mondială și nu există scuze. Nu există condiții care să ne împiedice să dăm totul pentru echipa națională. Vitinha, mijlocaș Portugalia

Lotul convocat de Roberto Martinez la naționala Portugaliei:

Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

- Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

- Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica); Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

- Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Diogo Jota a murit într-un accident rutier cumplit

Accidentul s-a produs în luna iulie a anului trecut, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)

Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)

Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)

Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)

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