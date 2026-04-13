„Numai pase înapoi și de-a latul” Legenda lui Dinamo, contrazisă de Andrei Nicolescu: „Nu e normal!”

Publicat: 13.04.2026, ora 13:54
Actualizat: 13.04.2026, ora 13:54
  • CFR Cluj - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, i-a luat apărarea lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) în fața lui Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendă a clubului din „Ștefan cel Mare”.

Căpitanul lui Dinamo a pasat decisiv la golul lui Alexandru Pop, însă a fost și protagonistul unei mari ratări în finalul meciului. Putea aduce prima victorie a „câinilor” în play-off!

Claudiu Vaișcovici, contrazis de Andrei Nicolescu: „Nu e normal să se vorbească de Cîrjan”

Imediat după meciul din Gruia, Claudiu Vaișcovici l-a taxat pe Cătălin Cîrjan pentru evoluția sa.

„Karamoko a jucat până acum în centru, care nu e postul lui. Azi (n.r. duminică) a jucat în stânga şi a intrat în centru. Karamoko e cel care a condus şi a făcut cel mai mult pentru atac.

Cîrjan a condus numai de la 30-35 de metri de propria poartă şi 10-15 metri în jumătatea adversă. Are alte preocupări. Numai pase înapoi şi de-a latul.

Cîrjan e depăşit fizic în duel unu la unu, nu are forţă. Karamoko a trecut şi de unul, şi de doi adversari”, a spus Vaișcovici, conform orangesport.ro.

Auzind cele spuse de Vaișcovici, Andrei Nicolescu a intervenit și i-a luat apărarea căpitanului lui Dinamo.

„Nu avem ce să reproşăm jucătorilor în meciul acesta. Am avut atitudine, dorinţă, ocazii, dar a lipsit golul.

Am avut impresia că s-a spus de Cîrjan că a făcut un meci prost. Cineva din studio a spus de Cîrjan că nu a făcut mai nimic în meciul ăsta.

Cătălin a făcut presing în careul nostru, a coborât la linie, fotbalul trebuie apreciat nu doar pe pasele filtrante. E un mijlocaş care începe să producă din toate punctele de vedere.

Nu e normal să se vorbească de Cîrjan că a făcut un meci prost în seara asta. În perspectiva mea a făcut un meci foarte bun”, a spus Nicolescu.

12 goluri
a influențat Cătălin Cîrjan în cele 37 de meciuri disputate în acest sezon: a marcat de 6 ori și a livrat 6 pase decisive

Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și a rămas singura echipă fără succes în play-off.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

Dinamo se poziționează pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte acumulate, la un punct în spatele celor de la FC Argeș, care au un meci mai puțin disputat. Piteștenii vor juca astăzi cu Rapid, de la ora 18:30.

