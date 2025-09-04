Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a debutat oficial pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman.

Formația sa a obținut doar un rezultat de egalitate în duelul cu Mogadishu City, scor 1-1, din CECAFA Kagame Cup.

Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce, în sezonul trecut a antrenat-o pe Esperance Tunis, formație din Tunisia.

Laurențiu Reghecampf, egal rușinos la debutul pentru Al Hilal Omdurman

Al-Hilal Omdurman a întâlnit-o pe Mogadishu City, campioana Somaliei, în CECAFA Kagame Cup, o competiție la care participă cluburi din Estul și centrul Africii.

Formația lui Reghecampf ar fi trebuit să joace pe teren propriu, însă partida s-a disputat pe stadionul Isamuhyo, în Dar es Salaam, Tanzania, din cauza războiului civil din Suda.

Al Hilal s-a văzut condusă încă din minutul 14, după ce Mark Khadohi a înscris din penalty. La doar 10 minute distanță, echipa lui Reghe a restabilit egalitatea pe tabelă, grație golului lui Emmanuel Flomo.

Scorul a rămas neschimbat până la final, astfel că antrenorul român s-a ales doar cu un egal rușinos în fața unei formații net inferioare.

Cealaltă partidă din grupă s-a încheiat tot la egalitate, 0-0, între Kator (Sudanul de Sud) și Madani (Sudan).

Al-Hilal Omdurman va evolua în preliminariile Ligii Campionilor CAF, în primul tur. Trupa lui Reghecampf o va întâlni pe Jamus, formație din Sudanul de Sud.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, cea mai titrată din Sudan

Al Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Clubul din Omdurman a realizat un obiectiv inedit în stagiunea anterioară: a câștigat campionatul în Sudan, dar și în Mauritania, întrucât a participat în ambele ligi.

Pe plan continental, Al Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii, fiind de două ori finalistă, în 1987 și 1992. Sezonul trecut s-a oprit în sferturi.

