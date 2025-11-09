Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație

Oțelul Galați a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade de mercato.

CFR Cluj și FC Botoșani se află și ele în aceeași situație, din cauza unor datorii care nu au fost achitate la timp.

Oțelul Galați a primit interdicție la transferuri

Sancțiunea decisă de FIFA vine după ce Samy Bourard, fost jucător la Oțelul în sezonul precedent, a reclamat neplata restanțelor salariale, potrivit gsp.ro.

Cei de la Oțelul Galați au întâmpinat mari probleme financiare în sezonul trecut din cauza faptului că sponsorul Liberty nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Conducerea clubului speră că situația se rezolva săptămâna viitoare, conform sursei citate.

Oțelul a plătit datoria către Samy Bourard, dar a întârziat plata penalităților. Din acest motiv, interzicerea la transferuri va rămâne valabilă până se confirmă plata integrală a obligației.

Mijlocașul belgian Samy Bourard a fost transferat de Oțelul în 2024, de la Hapoel Hadera. A petrecut un sezon la Galați, după care a plecat în prima ligă din Albania, la Flamurtari.

În tricoul gălățenilor, Samy Bourard a evoluat în 20 de partide, a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive.

400.000 de euro este cota de piață a lui Samy Bourard, potrivit Transfermarkt

Alte două cluburi din Liga 1 au interzis la transferuri

Într-o situație asemănătoare cu cea prin care trece Oțelul se află și CFR Cluj și Botoșani.

La sfârșitul lunii septembrie, CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA.

Fiorentina a depus plângere, deoarece încă nu încasase banii pentru Louis Munteanu, jucător transferat în vara lui 2024.

Până la achitarea datoriei, CFR va putea transfera doar jucători liberi de contract.

Nici FC Botoșani nu mai poate transfera jucători. Clubul patronat de Valeriu Iftime a pierdut procesul intentat la FIFA de fostul mijlocaș Francisco Junior.

Conform hotărârii, clubul moldovean trebuie să achite fotbalistului 63.000 de euro.

Suma include 35.000 de euro reprezentând drepturi salariale restante și 28.000 de euro despăgubiri, ca urmare a faptului că jucătorul a fost forțat să rezilieze unilateral contractul.

UTA Arad a primit și ea interdicție la transferuri la sfârșitul lunii septembrie, după ce a fost acționată în instanță de peste 10 fotbaliști pentru neplata salariilor.

Cu toate acestea, clubului arădean i-a fost ridicată sancțiunea după ce i-a achitat congolezului Ravy Tsouka datoria de 40.000 de euro, plus o dobândă de 2.000 de euro.

