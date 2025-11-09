Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii au obținut o victorie la limită în deplasarea din prima etapă a returului din sezonul regulat.

La finalul meciului, Louis Munteanu (23 de ani) a comentat atât desfășurarea partidei, cât și negocierile purtate cu FCSB.

CFR Cluj și FCSB au fost aproape să bată palma pentru transferul lui Munteanu, însă Gigi Becali a dezvăluit recent că atacantul a cerut un salariu mult prea mare, de 60.000 de euro pe lună.

Slobozia - CFR Cluj 0-1 . Louis Munteanu: „Am cerut ce am crezut că merit”

Acum, Munteanu a transmis că suma cerută a venit în urma unei autoevaluări.

„Nu s-a întâmplat nimic, când o să vină iarna, veți afla. Nu sunt aici să vorbesc despre oferte. Când o să vină iarna, veți vedea”, a declarat Munteanu, la Prima Sport.

Întrebat despre declarațiile lui Becali, care a susținut că a fost „obraznic”, acesta a răspuns:

„Cu ce am fost obraznic? Păi, ce? Trebuia să mă duc pe condițiile alea? Am cerut și eu ce am crezut că merit și, dacă nu a vrut să-mi ofere, asta a fost”.

Mi-a zis că dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: „Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos”. Când mi-a zis așa, m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul! Gigi Becali despre negocierile cu Louis Munteanu, pentru fanatik.ro

Louis Munteanu: „Mister ne-a dat încredere”

Atacantul a vorbit despre victoria cu Unirea Slobozia și despre relația cu noul antrenor, Daniel Pancu.

„O victorie muncită, suntem fericiți că am reușit să începem returul cu o victorie, sper să o ținem tot așa, pentru că avem nevoie de victorii.

Sunt bine, nu mai am niciun fel de problemă, ușor-ușor intru și eu în ritm, mă bucur că n-am avut probleme medicale astăzi.

Ne-a dat încredere (n.r. - Pancu), așa cum a zis și Camora, se vede că vrea să demonstreze, noi vrem să ne ridicăm și cred că putem să câștigăm multe meciuri.

Am vorbit cu Mister, avem o relație bună și de la națională, mă bucur că a venit și sper să facem lucruri bune împreună”, a mai spus Munteanu.

VIDEO Declarațiile lui Andrei Cordea după meci

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport