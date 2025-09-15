- Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame în fața formației Singida Black Stars, scor 1-2.
În semifinale, echipa antrenorului român trecuse de APR, campioana din Rwanda, cu scorul de 3-1.
Laurențiu Reghecampf a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame
În ultimul act al competiției, Al Hilal Omdurman a fost învinsă de Singida Black Stars, scor 1-2.
Astfel, formația din Tanzania a câștigat primul său trofeu de când s-a înființat, în urmă cu 9 ani. Golurile victoriei au fost marcate de mijlocașul Clatous Chama, în minutele 19 și 60.
Unicul gol al echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf a fost marcat de Abdel Raouf, în minutul 31.
În urma succesului istoric, Singida Black Stars va primi 30.000 de dolari, în timp ce Al Hilal Omdurman o să încaseze 20.000 de dolari, scrie panafricafootball.com.
APR, echipa eliminată de formația lui Reghecampf în semifinale, a câștigat finala mică după ce a învins-o pe Kinondoni MC, 1-0, și va primi 10.000 de dolari.
Pentru Al Hilal urmează meciurile cu Jamus (Sudanul de Sud), din preliminariile Ligii Campionilor Africii, pe 21, respectiv 28 septembrie.