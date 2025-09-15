Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame în fața formației Singida Black Stars, scor 1-2.

În semifinale, echipa antrenorului român trecuse de APR, campioana din Rwanda, cu scorul de 3-1.

Laurențiu Reghecampf a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame

În ultimul act al competiției, Al Hilal Omdurman a fost învinsă de Singida Black Stars, scor 1-2.

Astfel, formația din Tanzania a câștigat primul său trofeu de când s-a înființat, în urmă cu 9 ani. Golurile victoriei au fost marcate de mijlocașul Clatous Chama, în minutele 19 și 60.

Unicul gol al echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf a fost marcat de Abdel Raouf, în minutul 31.

În urma succesului istoric, Singida Black Stars va primi 30.000 de dolari, în timp ce Al Hilal Omdurman o să încaseze 20.000 de dolari, scrie panafricafootball.com.

APR, echipa eliminată de formația lui Reghecampf în semifinale, a câștigat finala mică după ce a învins-o pe Kinondoni MC, 1-0, și va primi 10.000 de dolari.

Pentru Al Hilal urmează meciurile cu Jamus (Sudanul de Sud), din preliminariile Ligii Campionilor Africii, pe 21, respectiv 28 septembrie.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport