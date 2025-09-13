Reghe, în finală Formația antrenată de tehnicianul român, calificare dramatică în finala turneului continental 

- Laurențiu Reghecampf (49 de ani) s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup alături de Al-Hilal Omdurman, după ce a învins-o pe APR, scor 3-1.
Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce în sezonul trecut a antrenat-o pe Esperance Tunis, cea mai titrată echipă din Tunisia.
Reghecampf, calificare dramatică în finală alături de Al-Hilal Omdurman
În penultimul act al competiției, formația antrenată de Reghecampf a întâlnit-o pe APR, campioana din Rwanda.
Al-Hilal s-a văzut condusă încă din minutul 32, atunci când William Togui a punctat decisiv pentru APR. Scorul a rămas neschimbat până la pauză.
În repriza secundă, formația lui Reghecampf a căutat golul egalizator, cel pe care l-a și reușit în minutul 83, reușind să ducă partida în prelungiri grație reușitei semnate de Abdelrazig.
În prelungiri, Al-Hilal a obținut o calificare dramatică, după ce a marcat în minutele 91 și 106 prin Ahmed Salem și Omer.
Pentru a ajunge în semifinalele competiției, Al-Hilal a evoluat într-o grupă cu alte 3 echipe din estul și centrul continentului african. Trupa antrenorului român a terminat pe primul loc.
Clasamentul Grupei C din CECAFA Kagame Cup:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Al-Hilal
|3
|5
|2.
|Mogadishu City
|3
|5
|3.
|Madani
|3
|2
|4.
|Kator
|3
|2
În finală, Al-Hilal Omdurman o va întâlni pe câștigătoarea din meciul Singida Black Stars - Kinondoni.
Al-Hilal Omdurman va evolua în preliminariile Ligii Campionilor CAF, în primul tur. Trupa lui Reghecampf o va întâlni pe Jamus, formație din Sudanul de Sud.