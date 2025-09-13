Reghe, în finală Formația antrenată de tehnicianul român, calificare dramatică în finala turneului continental 

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup alături de Al-Hilal Omdurman, după ce a învins-o pe APR, scor 3-1.

Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce în sezonul trecut a antrenat-o pe Esperance Tunis, cea mai titrată echipă din Tunisia.

Reghecampf, calificare dramatică în finală alături de Al-Hilal Omdurman

În penultimul act al competiției, formația antrenată de Reghecampf a întâlnit-o pe APR, campioana din Rwanda.

Al-Hilal s-a văzut condusă încă din minutul 32, atunci când William Togui a punctat decisiv pentru APR. Scorul a rămas neschimbat până la pauză.

În repriza secundă, formația lui Reghecampf a căutat golul egalizator, cel pe care l-a și reușit în minutul 83, reușind să ducă partida în prelungiri grație reușitei semnate de Abdelrazig.

În prelungiri, Al-Hilal a obținut o calificare dramatică, după ce a marcat în minutele 91 și 106 prin Ahmed Salem și Omer.

2,45 milioane de euro valoarea lotului celor de la Al-Hilal Omdurman, conform Transfermarkt

Pentru a ajunge în semifinalele competiției, Al-Hilal a evoluat într-o grupă cu alte 3 echipe din estul și centrul continentului african. Trupa antrenorului român a terminat pe primul loc.

Clasamentul Grupei C din CECAFA Kagame Cup:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Al-Hilal 3 5 2. Mogadishu City 3 5 3. Madani 3 2 4. Kator 3 2

În finală, Al-Hilal Omdurman o va întâlni pe câștigătoarea din meciul Singida Black Stars - Kinondoni.

Al-Hilal Omdurman va evolua în preliminariile Ligii Campionilor CAF, în primul tur. Trupa lui Reghecampf o va întâlni pe Jamus, formație din Sudanul de Sud.

