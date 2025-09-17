Acuzat de neprofesionalism Reghecampf, în conflict cu staff-ul și jucătorii de la Al Hilal Omdurman: „Comportament iresponsabil”

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost acuzat de amatorism în procesul de pregătire al finalei CECAFA, pierdută, împotriva celor de la Singida Black Stars.

Un jurnalist local spune că românul ar marginaliza jucătorii și membrii staff-ului care sunt din Sudan.

Al-Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a pierdut pierdut duelul cu echipa din Tanzania Singida Black Stars, 1-2.

Laurențiu Reghecampf, acuzat de amatorism înaintea finalei CECAFA

Tehnicianul român a fost acuzat de comportament neprofesionist, după ce l-ar fi exclus din primul „11” pe Ali Abdallah Abu-Eshrein, titular de drept, din cauza antipatiilor personale.

Antrenorul l-a titularizat pe Farid Ouédraogo, care este ieșit din forma fizică de competiție.

De asemenea, Laurențiu Reghecampf ar fi pregătit superficial partida, întrucât nu a analizat adversarul pe care l-a întâlnit în ultimul act al CECAFA.

„Laurențiu Reghecampf, prin comportamentul său iresponsabil, e vinovat pentru ce s-a întâmplat în finala pierdută cu Singida Black Stars.

Din cauza conflictului său cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, pe teren a fost trimis Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus.

Mai grav e că, înaintea meciului, Reghecampf nu a analizat adversara din finală. Oamenii din interiorul clubului ne-au spus că antrenorul român n-a vizionat nici măcar un meci jucat de formația din Tanzania!

Așa se și explică faptul că jucătorul cel mai periculos de la Singida Black Stars, Clatous Chama, și-a făcut de cap pe teren”, a spus Mohammed Al-Jazouli, un jurnalist din Sudan, potrivit sport.ro.

Reghecampf, în conflict cu portarul echipei încă din cantonament

Atmosfera de la Al Hilal Omdurman s-ar fi deteriorat după ce tehnicianul român ar fi intrat în conflict cu jucătorii și membrii staff-ului din Sudan.

Mai mult, Laurențiu Reghecampf nu ar colabora cu antrenorul secund, Khaled Bakhit, deși acesta cunoaște bine lotul pe care îl are la dispoziție românul.

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful.

Reghecampf are o problemă cu localnicii. E arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați.

Așa se explică și faptul că secundul său din acte, Khaled Bakhit, n-are niciun cuvânt de spus. De când a ajuns la echipă, Reghecampf n-a cerut nici măcar o dată părerea lui Bakhit, deși acesta cunoaște foarte bine lotul lui Al-Hilal”, a continuat jurnalistul, conform sursei menționate anterior.

Al Hilal Omdurman, cel mai titrat club din Sudan

Al-Hilal Omdurman este clubul din Sudan cu cea mai mare vitrină de trofee. Trupa pregătită de Laurențiu Reghecampf deține 31 de titluri de campioană a Sudanului.

Pe plan continental, Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Sudanezii au câștigat trofeul în două rânduri, în 1987 și 1992.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport