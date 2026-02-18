„Asta e problema” Balint, sceptic în privința lui Pușcaș: „Dinamo nu poate face asta”

Gabi Balint (63 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo.

a vorbit despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo. Atacantul urmează să semneze un contract valabil pe un an și jumătate, după ce părțile au ajuns la un acord final.

George Pușcaș este liber de contract din septembrie 2025, când și-a încheiat înțelegerea cu formația turcă Bodrum, iar Gabi Balint este sceptic în ceea ce privește mutarea sa la Dinamo.

Gabi Balint: „Dinamo nu-i poate aștepta pe Mazilu și Pușcaș”

„Asta e problema, Dinamo ia niște jucători pe care îi știm din trecut, dar nu le știm prezentul. Ei trebuie să intre și să aducă un plus echipei.

Nu poți să stai să-i aștepți pe Mazilu și Pușcaș. Să sperăm că în play-off vor fi la un alt nivel”, a declarat Gabi Balint, citat de digisport.ro.

FOTO. George Pușcaș se antrenează din greu înaintea transferului la Dinamo

Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, George Pușcaș va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo, urmând să primească și un bonus de semnătură în valoare de 50.000 de euro.

În aceste condiții financiare, Pușcaș devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul „câinilor”, Dinamo economisind mare parte din această sumă după despărțirea de Stipe Perica, și el un fotbalist cu un salariu mare.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

107 goluri a marcat George Pușcaș în 368 de meciuri jucate în cariera sa

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport