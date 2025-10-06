MM critică FRF Oficialul de la FCSB, revoltat din cauza amicalului cu Moldova: „Începe să se strice rău de tot” + Ce spune Nicolescu

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, și Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, au vorbit despre gazonul de pe Arena Națională.

Oficialul de la FCSB a anunțat că suprafața de joc începe să nu se mai prezinte în cele mai bune condiții și a somat Federația Română de Fotbal pentru faptul că a ales să organizeze amicalul cu Moldova pe cel mai mare stadion al țării.

Mihai Stoica: „Terenul începe să se strice rău de tot”

„Terenul începe să se strice rău de tot. Eu speram ca măcar meciul cu Moldova să nu-l organizeze Federația Română de Fotbal pe Arena Națională.

Colac peste pupăză, Moldova se și antrenează acolo. Austriecii nu o fac. Măcar să-i convingă să nu se mai antreneze acolo, e un meci amical.

De ce trebuie un meci amical cu Moldova să se joace pe Arena Națională? Poate că vor fi 50.000 de spectatori și sunt eu în eroare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Invitat alături de Mihai Stoica în studio, Andrei Nicolescu a fost și el întrebat despre situația gazonului de pe Arena Națională, unde și Dinamo joacă acasă:

„E ciudat, și noi am avut probleme la Săftica. Intrase în regresie, dar acum și-a revenit. Teoretic, ar trebui să fie același lucru și pe Arenă”.

„N-a avut timp, Andrei, să-l facă!”, a replicat Stoica.

Nicolescu a continuat: „Noi am suferit foarte tare în septembrie (n.r. la Săftica), dar pentru că s-a schimbat vremea, simțim cum se îmbunătățește. Așa de la televizor nu se vede (n.r. gazonul de pe Arenă), dar dacă zici că așa e...” .

Meciurile României de pe Arena Națională din această lună:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova

Duminică 12 octombrie ora 21:45: România - Austria, preliminarii CM 2026

FOTO. Gazonul de pe Arena Națională a fost schimbat în urmă cu câteva luni

Ce meciuri urmează să joace FCSB și Dinamo în luna octombrie pe Arena Națională

FCSB:

FCSB - Bologna, 23 octombrie, 19:45, în Europa League

- Bologna, 23 octombrie, 19:45, în Europa League FCSB - UTA Arad, în weekendul 25-26 octombrie, în Liga 1

Dinamo:

Dinamo - Rapid, duminică, 19 octombrie, ora 20:30, în Liga 1

