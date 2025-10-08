LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri

Anunțul lui LeBron James (40 de ani), starul celor de la Los Angeles Lakers, nu a fost pe placul fanilor.

Lebron James a postat luni seară pe rețelele de socializare un videoclip intitulat „A doua decizie”.

S-a speculat că „Regele” își va anunța retragerea sau revenirea la Cleveland Cavaliers. Însă nu a fost deloc așa.

Postarea legendarului baschetbalist a fost doar o strategie de marketing pentru a face reclamă la noua sa colaborare cu Hennessy, brand de băuturi alcoolice specializat în coniac.

Lebron James a împărțit internetul în două: „Nu mai urmărește inelele, ci cocktailul perfect”

LeBron a repostat clipul pe platforma de socializare X cu coroana lui obișnuită și un emoji cu limba scoasă, în semn că a păcălit pe toată lumea, dar acest lucru nu le-a picat deloc bine fanilor.

„La naiba cu tine.”

„Dar de ce ne faci asta, rege glorios?”

„Un bărbat de 40 de ani care încearcă să atragă atenția pentru o reclamă...”

„Nu mai urmărește inelele, ci cocktailul perfect.”

„Chiar a crezut vreun adult că LeBron James își va anunța retragerea într-o zi de marți la prânz?”

„De ce nu se retrage pur și simplu?”

„LeBron chiar a ținut jumătate de ligă cu sufletul la gură pentru o reclamă. Omul știe cum să gestioneze internetul la fel de bine ca terenul.”

„E o treabă urâtă, frate. Aproape că am pierdut o sumă mare pe bilete, crezând că prietenul meu se retrage. Cine a aprobat asta!?”

Anunțul lui LeBron James a „explodat” prețurile la bilete

După postarea de luni a lui LeBron James (40 de ani), intitulată „A doua decizie”, prețurile biletelor la un meci al celor de la Lakers au crescut extrem de mult. Este vorba de ultima partidă de acasă din sezonul 2025/2026, cu Utah Jazz, care va avea loc pe 12 aprilie 2026.

După postarea de luni a lui James cu privire la cariera sa, prețul unui bilet individual la meciul Lakers-Utah Jazz din aprilie 2026 a ajuns să pornească de la 580 de dolari, potrivit Vivid Seats, citat de espn.com.

Costul pentru 2 bilete pornește de la 760 de dolari.

Înainte de postarea lui LeBron James, cel mai ieftin bilet la ultimul meci de acasă din viitorul sezon pentru Lakers era doar 82 de dolari.

Lebron James va începe al 23-lea sezon din NBA

Los Angeles Lakers va debuta în noul stagiune din NBA în noapte de 21 spre 22 octombrie, cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Golden State Warrios. Va fi cel de-al 23-lea sezon în care „Regele” va fi implicat.

Lebron a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);

Cupa NBA (2023);

MVP-ul Cupei NBA (2023);

21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);

3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);

primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;

primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

