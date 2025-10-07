Au explodat prețurile Cât a ajuns să coste un bilet la ultimul meci al lui Lakers, după postarea lui LeBron James

După postarea de luni a lui LeBron James (40 de ani), intitulată „A doua decizie”, prețurile biletelor la un meci al celor de la Lakers au crescut extrem de mult.

Este vorba de ultima partidă de acasă din sezonul 2025/2025, cu Utah Jazz, care va avea loc pe 12 aprilie 2026.

Creșterea enormă a prețurilor vine după mai multe speculații potrivit cărora LeBron James ar urma să se retragă din activitate sau să se transfere la altă echipă.

Celebrul baschetbalist urmează să vorbească despre viitorul său astăzi, de la ora 19:00.

Anunțul lui LeBron James a făcut să explodeze prețurile la meciul celor de la Lakers

După postarea de luni a lui James cu privire la cariera sa, prețul unui bilet individual la meciul Lakers-Utah Jazz din aprilie 2026 a ajuns să pornească de la 580 de dolari , potrivit Vivid Seats, citat de espn.com.

Costul pentru 2 bilete pornește de la 760 de dolari.

Înainte de postarea lui LeBron James, cel mai ieftin bilet la ultimul meci de acasă din viitorul sezon pentru Lakers era doar 82 de dolari.

Pentru baschetbalistul american ar putea urma cel de-al 23-lea sezon din NBA din cariera sa și al optulea an pentru Los Angeles Lakers.

Lakers va începe sezonul 2025/2026 pe 21 octombrie, împotriva echipei Golden State Warriors.

LeBron James, azi, un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!

În acest moment există două scenarii speculate de presa din SUA: retragerea sau revenirea la Cleveland Cavaliers.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Marea veste va fi dată astăzi, de la ora 19:00, ora României. Deși nu e clar că anunțul va fi despre cariera sa, titlul e o trimitere directă un moment similar din 2010, numit „Decizia”, când James a anunțat că va pleca de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat. Un anunț care a zguduit baschetul mondial.

A vorbit despre retragere în urmă cu o săptămână

Totuși, întrebat săptămâna trecută dacă se gândește la retragere, James a respins ideea: „E destul de mișto să știu câte mile am în picioare și să fiu încă la nivel înalt. Pentru mine, vârsta e doar un număr, dar e și realitatea.

Te uiți înapoi și vezi că nu au fost mulți jucători care au ajuns la vârsta mea, mai ales în cel de-al 23-lea an în NBA, și care să poată juca la un astfel de nivel. Încerc să prețuiesc totul și să dau jocului cât de mult pot și să inspir pe cine pot”.

Lebron James a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);

Cupa NBA (2023);

MVP-ul Cupei NBA (2023);

21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);

3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);

primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;

primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

